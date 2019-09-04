Post Malone – Circles: дивіться кліп у стилі моторошної казки

Американська зірка Post Malone презентував ефектний кліп на трек Circles, сюжет якого нагадую доволі моторошну історію казки. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Популярний американський музикант Post Malone потішив фанатів новою відеороботою на пісню Circles з його нової платівки Hollywood’s Bleeding, яка вийде у світ вже 6 вересня.

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Якщо у попередньому своєму кліпі репера убили, а він повстав із мертвих та покарав своїх кривдників, то свіже відео показує, як музикант-лицар після кривавої битви поспішає рятувати принцесу. За сюжетом, вона, наче Рапунцель, ув'язнена на вершині дерев, щоправда, все не так легко, адже на шляху кохання стають мерці.

Post Malone – Circles: дивитись кліп онлайн:

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