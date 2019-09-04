Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна

Post Malone – Circles: дивіться кліп у стилі моторошної казки

  • 17
Post Malone - Circles: дивитись онлайн - фото 1
Post Malone - Circles: дивитись онлайн

Американська зірка Post Malone презентував ефектний кліп на трек Circles, сюжет якого нагадую доволі моторошну історію казки. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Популярний американський музикант Post Malone потішив фанатів новою відеороботою на пісню Circles з його нової платівки Hollywood’s Bleeding, яка вийде у світ вже 6 вересня.

І ще: Найкрутіші хіти літа 2019: популярні пісні для спекотних вихідних

Якщо у попередньому своєму кліпі репера убили, а він повстав із мертвих та покарав своїх кривдників, то свіже відео показує, як музикант-лицар після кривавої битви поспішає рятувати принцесу. За сюжетом, вона, наче Рапунцель, ув'язнена на вершині дерев, щоправда, все не так легко, адже на шляху кохання стають мерці.

Post Malone Circles: дивитись кліп онлайн:

Читайте також: Бумбокс – Вахтерам: з'явилася українськомовна версія популярного хіта

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні літа 2019, які стали стовідсотковими хітами
  • 02 вересня, 19:00
  • 1092
Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на Тенеріфе
  • 02 вересня, 17:21
  • 1045
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1729289
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз