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Найкращі нові українські пісні, з якими ідеально зустрічати осінь
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Літо було насиченим та продуктивним. Попереду – не менш цікава осінь. Розфарбуйте її у яскраві кольори за допомогою музики. Ми пропонуємо вам плейлист з нових українських пісень для ідеальної осінньої атмосфери.
Вмикайте українську музику гучніше та просто насолоджуйтеся моментом.
Epolets – Блищи
Одесити Epolets знову вражають своєю креативністю. Музиканти випустили новий трек "Блищи" та презентували його в інтерсіті Київ – Одеса. А ви знаєте багато гуртів, які б змусили танцювати цілий вагон? Вмикайте трек та не відмовляйте собі у задоволенні відірватися на славу, адже саме про це нова пісня Epolets.
ONUKA – Zenit
Улітку ONUKA представила нову композицію "Zenit", яка стала першою новинкою з моменту виходу альбому MOZAЇКА у 2018 році. Співачка зізналася, що робота над треком тривала доволі довго – не один місяць. На неї навіть накладали семпли з серії старих платівок, які дідусь співачки збирав по всій Україні. У результаті вийшла доволі глибока, чіпка та містична композиція.
Джамала feat. Cape Cod – Крок
Джамала заспівала у несподіваному дуеті. Влітку співачка представила нову пісню, створену у колаборації з електронним виконавцем Cape Cod. Співаки поділилися тим, що трек з'явився доволі швидко. Гармонійна співпраця дала гарний результат, який ви можете оцінити самостійно.
Sinoptik – Donbass
На ювілей міста Донецька гурт Sinoptik презентував новий трек "Donbass". Це їхній власний погляд на пісню "Спят курганы темные", яка є своєрідним гімном Донбасу.
Palmo X – Bad Behavior
Львівська співачка та продюсерка Palmo X пише якісну електронну музику. Нещодавно дівчина презентувала новий трек "Bad Behavior", який точно сподобається фанатам танцювальної музики. Обережно: під час прослуховування починає здаватися, що це творчість іноземна. Насправді ж всі мають знати, що Україна має свої таланти.
Grebz – Каракум
Гриби повертаються! На радість фанатам гурт знову готовий створювати круту музику, проте вже під новим псевдонімом Grebz. Хлопці презентували не лише новий трек "Каракум", але й відео на нього. Тож приємного прослуховування. Насолоджуйтеся чудовою осінню!
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