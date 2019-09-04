Найкращі нові українські пісні, з якими ідеально зустрічати осінь

Літо було насиченим та продуктивним. Попереду – не менш цікава осінь. Розфарбуйте її у яскраві кольори за допомогою музики. Ми пропонуємо вам плейлист з нових українських пісень для ідеальної осінньої атмосфери.

Вмикайте українську музику гучніше та просто насолоджуйтеся моментом.

Epolets – Блищи

Одесити Epolets знову вражають своєю креативністю. Музиканти випустили новий трек "Блищи‎" та презентували його в інтерсіті Київ – Одеса. А ви знаєте багато гуртів, які б змусили танцювати цілий вагон? Вмикайте трек та не відмовляйте собі у задоволенні відірватися на славу, адже саме про це нова пісня Epolets.

ONUKA – Zenit

Улітку ONUKA представила нову композицію "Zenit", яка стала першою новинкою з моменту виходу альбому MOZAЇКА у 2018 році. Співачка зізналася, що робота над треком тривала доволі довго – не один місяць. На неї навіть накладали семпли з серії старих платівок, які дідусь співачки збирав по всій Україні. У результаті вийшла доволі глибока, чіпка та містична композиція.

Джамала feat. Cape Cod – Крок

Джамала заспівала у несподіваному дуеті. Влітку співачка представила нову пісню, створену у колаборації з електронним виконавцем Cape Cod. Співаки поділилися тим, що трек з'явився доволі швидко. Гармонійна співпраця дала гарний результат, який ви можете оцінити самостійно.

Sinoptik – Donbass

На ювілей міста Донецька гурт Sinoptik презентував новий трек "Donbass". Це їхній власний погляд на пісню "Спят курганы темные", яка є своєрідним гімном Донбасу.

Palmo X – Bad Behavior

Львівська співачка та продюсерка Palmo X пише якісну електронну музику. Нещодавно дівчина презентувала новий трек "Bad Behavior", який точно сподобається фанатам танцювальної музики. Обережно: під час прослуховування починає здаватися, що це творчість іноземна. Насправді ж всі мають знати, що Україна має свої таланти.

Grebz – Каракум

Гриби повертаються! На радість фанатам гурт знову готовий створювати круту музику, проте вже під новим псевдонімом Grebz. Хлопці презентували не лише новий трек "Каракум", але й відео на нього. Тож приємного прослуховування. Насолоджуйтеся чудовою осінню!

Слухай українське! Найкращі пісні літа 2019, які стали стовідсотковими хітами