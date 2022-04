Біллі Айліш присвятила свою пісню українцям

Американська співачка Біллі Айліш опублікувала на Ютубі відео своєї пісні "Your Power". Перед початком виконання співачка звернулася до глядачів та закликала підтримувати Україну.

Цьогорічна володарка премії Оскар за найкращий саундтрек Біллі Айліш символічно присвятила українцям свою пісню "Your Power". Цей трек увійшов до останнього альбому співачки "Happier Than Ever".

І ще: Як знайти житло в Україні та за кордоном: добірка онлайн-сервісів

"Your Power – одна з моїх улюблених пісень. Вона розповідає про багато речей, але у цей момент вона найбільше резонує мені зі зловживанням владою, адже це саме те, що ми бачимо зараз й це дуже небезпечно. Немає навіть потреби говорити, як болісно таке зловживання вдарило по Україні. Я не можу зробити багато, але я хочу сказати, що підтримую українців. Ця пісня була для них, я присвячую її народу України" – висловилась Біллі перед початком пісні й закликала жертвувати гроші для підтримки українських біженців.

Billie Eilish – Your Power (Live for Stand Up For Ukraine):

До теми: "Лист у майбутнє" після війни: з'явився незвичайний сервіс для українців