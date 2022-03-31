"Лист у майбутнє" після війни: з'явився незвичайний сервіс для українців

В Україні запрацював спеціальний сервіс, у якому можна надіслати "лист у майбутнє" після війни своїм близьких людям і навіть собі самому. Як це зробити – читайте далі.

Незвичайний проєкт "Лист після війни" дозволяє кожному охочому надіслати будь-кому лист, який надійде вже після перемоги України. Нещодавно творці додали ще й можливість написати кілька важливих слів і персонально собі. Традиційно, отримаєте ви таке повідомлення у майбутньому теж, пише Радіо MAXIMUM.

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Як написати лист у майбутнє:

Перейдіть на сайт Лист після війни;

Натисніть "написати";

Заповніть віконця "кому" (електронна пошта) та "від кого " (ваше ім'я);

(електронна пошта) та " (ваше ім'я); Напишіть все, що хочете сказати близькій людині чи собі;

Натисніть "надіслати";

Після перемоги адресат отримає ваше послання.

Нещодавно творці додали можливість генерувати власне посилання на "скриньку" на сайті. Така функція доступна одразу головній сторінці сайту.

"Натиснувши на нього, відкриється сайт з автозаповненим полем адресата, і ваші знайомі одразу зможуть вам написати. Додайте це посилання у свої соцмережі", – пояснюють автори. За їхніми словами, листи також отримають і дату написання, адже це може бути справді важливим.

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