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війна

Як знайти житло в Україні та за кордоном: добірка онлайн-сервісів

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Де знайти житло в Україні та за її межами - фото 1
Де знайти житло в Україні та за її межами / Дія

Через війну тисячі українців покинули власні домівки, тому зібрали корисні онлайн-сервіси, які допоможуть знайти нове житло не лише у безпечніших областях, а й за межами України.

Вторгнення російських окупантів в Україну позбавило тисячі людей не лише нормального життя, а й домівок. Кількість переселенців та біженців зростає з кожним днем, тому у Дії поділились актуальними сервісами для пошуку житла.

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Де знайти помешкання в Україні та за кордоном:

  • Прихисток: варіанти можна знайти житло в Україні, Європі та інших країнах світу
  • I Can Help: тут працює інтерактивна мапа, на якій позначені доступні варіанти житла
  • Host4Ukraine: тут публікують прохання про прихисток та отримують запрошення від небайдужих з усієї Європи
  • Shelter for UA: цей сервіс об’єднує людей, яким потрібне житло через війну в Україні, з тими, хто готовий його надати. також є інтерактивна мапа
  • Hospitality Helps: на сайті можна знайти безплатне проживання до 5 ночей у 423 готелях у 43 країнах світу
Як переселенцям та біженцям знайти житло - фото 501911
Як переселенцям та біженцям знайти житло

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