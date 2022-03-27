Як знайти житло в Україні та за кордоном: добірка онлайн-сервісів

Де знайти житло в Україні та за її межами / Дія

Через війну тисячі українців покинули власні домівки, тому зібрали корисні онлайн-сервіси, які допоможуть знайти нове житло не лише у безпечніших областях, а й за межами України.

Вторгнення російських окупантів в Україну позбавило тисячі людей не лише нормального життя, а й домівок. Кількість переселенців та біженців зростає з кожним днем, тому у Дії поділились актуальними сервісами для пошуку житла.

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Де знайти помешкання в Україні та за кордоном:

Прихисток : варіанти можна знайти житло в Україні, Європі та інших країнах світу

: варіанти можна знайти житло в Україні, Європі та інших країнах світу I Can Help: т ут працює інтерактивна мапа, на якій позначені доступні варіанти житла

ут працює інтерактивна мапа, на якій позначені доступні варіанти житла Host4Ukraine: тут публікують прохання про прихисток та отримують запрошення від небайдужих з усієї Європи

тут публікують прохання про прихисток та отримують запрошення від небайдужих з усієї Європи Shelter for UA: цей сервіс об’єднує людей, яким потрібне житло через війну в Україні, з тими, хто готовий його надати. також є інтерактивна мапа

цей сервіс об’єднує людей, яким потрібне житло через війну в Україні, з тими, хто готовий його надати. також є інтерактивна мапа Hospitality Helps: на сайті можна знайти безплатне проживання до 5 ночей у 423 готелях у 43 країнах світу

Як переселенцям та біженцям знайти житло

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