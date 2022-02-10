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Білл Гейтс написав книгу про те, як запобігти пандемії
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Бізнесмен і засновник Microsoft Білл Гейтс випустить книгу під назвою "Як запобігти наступній пандемії" (How to Prevent the Next Pandemic). Серед іншого, мільярдер розповість про те, як йому було стати центром теорії змови.
Білл Гейтс зазначив у своєму блозі, що стежить за Covid-19 з моменту його появи та тісно працює зі спеціалістами у сфері інфекційних захворювань. У своїй книзі підприємець поділився отриманими знаннями та власною думкою про пандемію, а також запропонував конкретні кроки, які людство може зробити, щоб запобігти майбутнім пандеміям та у процесі покращити систему охорони здоров'я у всьому світі.
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Крім того, мільярдер розповів, які уроки люди можуть винести з пандемії коронавірусу та за допомогою яких інструментів можна зупинити поширення патогенів. Гейтс написав про свої бесіди з провідними експертами в галузі охорони здоров'я, зокрема з головою ВООЗ Тедросом Гебрейєсусом та головним інфекціоністом США Ентоні Фаучі. Він також поділився, як йому стати центром теорії змови.
На думку бізнесмена, нинішня пандемія справді може стати для людства останньою, якщо люди правильно скористаються отриманими за останні два роки знаннями та докладуть зусиль, щоб у майбутньому не допустити серйозних спалахів інфекцій.
"Як запобігти наступній пандемії" буде опублікована 3 травня.
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