У США книга другокласника стала шалено популярною: як це сталося

Восьмирічний Діллон Гелбіг, учень другого класу школи в місті Бойсе, штат Айдахо, в середині грудня минулого року потай поклав свій 81-сторінковий блокнот на полицю місцевої бібліотеки. У ньому він написав різдвяну пригодницьку історію та проілюстрував її.

Книга отримала назву "Різдвяні пригоди Діллона Гелбіга" (The Adventures of Dillon Helbig's Crismis). На обкладинці слово Christmas (Різдво) написано з помилкою – Crismis, пише The Washington Post.

Це цікаво: Чому чоловікам категорично заборонено бути холостяками

Через два дні хлопчик повернувся до бібліотеки і не знайшов її на полиці. Він та його батьки намагалися з'ясувати, чи не викинули його блокнот.

Виявилось, що книгу помітив бібліотекар Алекс Гартман. За його словами, "книга Діллона надто особлива, щоб її позбуватися". Наприклад, Діллон пише про те, як на новорічній ялинці вибухнула зірка, та про своє катапультування на Північний полюс. А шестирічний син Гартмана, якому бібліотекар прочитав твір, назвав книгу однією з найсмішніших з усіх відомих йому.

Співробітники бібліотеки вважали, що книга Діллона гідна стати частиною колекції закладу, і попросили у батьків дозволу прикріпити до неї штрихкод і додати до каталогу. Вони погодилися, і тепер книга представлена ​​у розділі графічних романів для дітей, підлітків і дорослих.

Після того як цю історію розповів телеканал KTVB, щонайменше 55 людей стали в чергу за "Різдвяними пригодами" Діллона. Через високий попит бібліотека працює над створенням електронної версії твору.

Зараз Діллон працює над продовженням книги, яка закінчується помстою Ґрінчу за вкрадене Різдво. У другій частині до хлопчика приєднається його пес Расті. Крім того, Діллон пише книгу про шафу, яка з'їдає куртки.

Читайте також: На американському пляжі з'явилися піщані "шахи", які створив вітер