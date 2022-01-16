Сторінку з коміксу про Людину-павука купили за рекордну суму

На аукціоні Heritage Auctions було продано єдину сторінку з коміксу-кросоверу Marvel Super-Heroes Secret Wars #8 за 3,36 млн доларів. І це рекорд!

Сторінку, про яку йдеться, намалював Майк Зек, відомий своїми роботами для Marvel Comics. Зек малював комікси про Капітана Америку, Карателя, Шан-Чі та інших супергероїв Marvel, пише washingtonpost.

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Висока ціна єдиної сторінки обумовлена ​​тим, що на ній Людина-павук вперше постає у своєму канонічному чорно-білому костюмі. У ході Секретних воєн його звичайний одяг був розірваний на шматки, і на зміну прийшов знайдений на базі чорний костюм.

"Сьогоднішні результати підтверджують те, про що ми вже давно говоримо: мистецтво коміксів таке ж улюблене і цінне, як і нанесене на полотно", – заявив представник аукціону Джо Маннаріно.

Незадовго до рекордного продажу пішов з аукціону й рідкісний випуск Action Comics No. 1 з дебютною появою Супермена. За нього колекціонер віддав 3,18 мільйона доларів.

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