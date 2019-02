All for the love: співак Ivan NAVI закликає голосувати за любов на Нацвідборі 2019

Український артист Ivan NAVI (Іван Сяркевич) побореться за путівку на Євробачення 2019. За короткий час співак підкорив українців запальними хітами, та чи стане переможною його конкурсна пісня "Аll For The Love"? Читайте відверте інтерв'ю із фаворитом Нацвідбору!

Цьогоріч Ivan NAVI вперше бере участь в Національному відборі на Євробачення 2019. На конкурсі вже в цю суботу, 16 лютого, під номером 1 співак виконає свій дебютний трек англійською мовою "Аll For The Love". Ми дізналися, чим ще здивує Ivan NAVI у Нацвідборі!

"Я шалено вірю в "All for the love"

Ми говорили напередодні минулого Нацвідбору і ти роздумував над участю в ньому, але у підсумку вирішив не йти на конкурс...

– Прогуляв, як в школі (усміхається).

Що ж змінилося за цей час? Чому цьогоріч ти таки вирішив спробувати власні сили?

– Подорослішав (усміхається). Насправді – з'явилася пісня. Минулого року не було композиції, у якій я був би впевнений на всі 100%. Натомість я шалено вірю в свою цьогорічну пісню "All for the love", тому ризикнув спробувати.

Тобто спершу з'явилася пісня – а тоді рішення про Нацвідбір?

– Так. Я давно мріяв зробити англомовний альбом. Зараз я над ним працюю і хочу вже в лютому випустити. Це буде EP із п'яти треків, а "All for the love" стане його лід-синглом. В альбомі є й інші хороші пісні, але я обрав саме цю композицію, оскільки Євробачення – це конкурс, і там треба зачепити глядачів та суддів з перших нот. У мене був ще один трек як варіант, але в нього потрібно вслухатися. Натомість "All for the love" – більш настроєва та світла пісня, яка налаштовує на максимальний релакс.

Це, до речі, й справді одна із небагатьох позитивних пісень в Нацвідборі 2019, які не відповідають настрою "поплакала і стоп".

– Я за це й переймався, тому обрав веселіший трек. Я у принципі за фан і за хороший настрій!

Ти відкриваєш другий півфінал 16 лютого. Задоволений вибором порядкового номеру? Зважаючи на досвід участі в різних конкурсах та шоу, коли краще виступати – на початку чи вкінці?

– Коли я отримав цей номер, я зрадів, що була цифра "2", тобто другий півфінал. Я люблю цю цифру. Та й номер "1" – теж саме те. Якщо говорити загалом, то краще виступати першим, як на мене. Ти відспівав і можеш насолоджуватися виступами інших конкурсантів. Я знаю по собі: чим довше це все відтягується – тим більше ти себе розпорошуєш. Хтось підійде, захоче поговорити і т.д. У результаті та енергія, яку хочеться накопичити й видати на сцені, до кінця шоу втрачається. Зрештою, ти втомлюєшся і морально, і фізично. А так ти відкрив конкурс, видав максимум – і чекаєш результатів.

Ivan NAVI виступить під номером 1

Так склалося, що в другому півфіналі зібралися головні фаворити Нацвідбору...

– Це круто, адже буде гарне шоу і людям буде цікаво його дивитися. Однозначно всі виконавці – сильні в своєму жанрі. Багатьох музикантів я почув вперше, думаю, вони теж мене вперше почули. Це цікаве знайомство, адже стилістика їхньої музики відрізняється від моєї. Кожен для себе знайде щось нове.

Кого з учасників вважаєш своїм найбільшим конкурентом?

– Всі сильні, але це конкурс. І це – як лотерея. Іноді ти не ставиш на того чи іншого артиста, а він виявляється "темною конячкою". Також багато чого залежить від живого виконання. У студійних записах можна додати будь-що, а от на Євробаченні видозмінювати голос не можна, дозволений тільки "живий" бек-вокал. Це насправді дуже складно – співати разом із беком. Навіть зараз під час репетицій виникають такі деталі, на які я раніше не звертав уваги.

Але в своєму виступі наживо ти впевнений?

Я впевнений. При цьому я буду готуватися, насамперед, емоційно: для мене головне не перегоріти, бо я не вмію працювати впівсили.

Звернись до фанів. Що б ти хотів їм сказати перед другим півфіналом Нацвідбору 2019?

– Голосуйте за любов! Бо врешті тільки вона може звертати гори в цьому світі! Ну і за хорошу музику.

Ivan NAVI закликає голосувати за любов

"Круто, коли мій саунд порівнюють із Тімберлейком"

Щодо пісні "Аll For The Love" – ти, мабуть, читав закиди щодо плагіату на хіт Тімберлейка. Як прокоментуєш це?

– Ти знаєш, кожен чує те, що хоче чути. Я можу сказати, що пісня багатьом подобається. Навіть ті, хто пише про неї негативні коментарі, визнають, що вона класна. Зрештою, ми вчимося у найкращих. Це круто, коли твій саунд порівнюють із Джастіном Тімберлейком.

А ти взагалі любиш його творчість?

– Чесно кажучи, мій улюблений артист зараз – Сем Сміт. Я більше надихався ним. Річ у стилістиці: і там фанк, і тут; і там використовуються елементи госпелу, і тут вони є. Але є купу інших артистів, які це так само використовують. Якби "Аll For The Love" був прохідний треком, ніхто б на це й уваги не звернув. А оскільки це Нацвідбір – всі намагаються щось знайти в ньому.

Як ти ставишся до хейтерів та негативних коментів?

– Тішуся. Мені дуже подобаються люди, які сидять за комп’ютером і є експертами в усьому. Дуже легко сказати щось погане, але значно важче досягти успіху самому. Як колись сказав Скрябін, треба прислухатися лише до тих людей, які добилися в житті більше за тебе. Я за конструктивну критику.

Розкажи, яку постановку готуєш для Нацвідбору. Фірмові танці будуть?

– Танці будуть, але не фірмові. Постараюся показати нові елементи. Я дуже тішуся, що ми зробили акцент на самій пісні і на бек-вокалістах. Для мене важливо, як трек буде цілісно звучати. Я задоволений своєю командою, ми дуже наполегливо працюємо. Щоправда, трохи складно, бо я більшість часу проводжу у Львові, де ми доробляємо альбом, а мої бек-вокалісти репетирують у Києві. Але це захопливий процес, усе має бути круто!

Оцінювати твій виступ будуть глядачі та судді конкурсу. Якщо любов перших ти вже завоював, то як щодо журі? Чиїх коментарів ти найбільше чекаєш чи, можливо, навіть побоюєшся? Данилко – дуже прямолінійний…

– Мені це в кайф, тому що я з тих людей, які люблять, коли критику мені говорять в очі. Я дуже поважаю всіх членів журі, і навіть якщо будуть не надто приємні коментарі – я сприйму їх позитивно.

Переглядаючи попередні відбори, я зрозумів, що Джамала робить акцент на вокалі, Філатов звертає увагу на саунд, а саме Данилко розглядає артиста цілісно. Йому не настільки важливо, чи конкурсант дотягнув десь ноту. От "вірю – або не вірю". Я вже з нетерпінням чекаю його реакції. Думаю, що й коментарі від Сергія Притули будуть цікавими, бо він любить гостро підколоти.

Ivan NAVI позитивно ставиться до конструктивної критики

Перенесімося на трохи в майбутнє: ти виграв Нацвідбір і їдеш на Євробачення 2019. Але є ложка дьогтю: цього року, на відміну від попереднього, СТБ не фінансує поїздку переможця на конкурс...

– Не фінансує, мене одразу про це попередили.

То чи стягнеш ти всі фінансові витрати?

– Будемо вирішувати питання по мірі їх появи. Впевнений, що знайдуться знайомі та меценати, які будуть готові посприяти.

До речі, а ти вже колись був в Ізраїлі?

– Ніколи. Зате в мене є друзі з єврейським корінням в Україні, які чекають моєї перемоги як ще однієї нагоди провідати рідних в Ізраїлі. Дуже цікаво буде відкрити для себе цю країну.

"Симпатії є, але на все свій час"

Оскільки ми заговорили про подорожі, не можу не звернути увагу на те, що поки більшість українських зірок в період свят постили фотки з відпочинку на екзотичних островах – у тебе були тільки "робочі" знімки. Як же ти набирався сил?

– Я не мав змоги вибратися на відпочинок, адже працював над альбомом. До того ж, період свят – це нагода побути з рідними. Для своїх батьків та сестри я як "ясне сонечко": приїхав, взяв речі та поїхав далі. А зважаючи на те, що лютий-березень доведеться провести в Києві, приділяти достатньо часу сім'ї я не зможу. Зрештою, щодо островів… Я люблю теплі краї, та й взагалі люблю тепло – такий собі літній Іван. Але зараз більше хочу в гори: не так кататися на лижах, як просто помилуватися природою і порелаксувати, виспатися та відновитися.

Згадуючи 2018-й, хочеться пригадати також вихід твого дебютного альбому та перший масштабний тур містами України. Поділися враженнями, як це було.

– Це – шалений досвід. З'явилося розуміння того, що коли люди приходять на мої концерти та співають разом зі мною пісні, – значить, я рухаюся в правильному напрямку. І у Львові, і в Дніпрі, і в інших містах були повні зали. Тур допоміг зрозуміти, над чим варто працювати ще. Було чимало курйозних ситуацій, наприклад, коли ми купили квитки в Дніпро на вчора, а їхати треба було сьогодні. Треба було викручуватися і домовлятися з провідниками потяга. Зате тепер є що згадати.

У 2018-му Ivan NAVI випустив дебютний альбом

Яка нова пісня найкраща зайшла на концертах?

– "Коливання", ми її будемо презентувати в березні-квітні, хоча мені ще дуже подобається "Прокачуємо ночі".

Чи плануєш кліп на якусь із новинок, можливо, на "All for the love"?

– Поки що над цим не думали. З'явиться альбом цілісно, будемо розглядати цей варіант.

Чула історію про бюстгалтер фанатки на сцені. Вочевидь, твоя аудиторія зростає, і найбільше її хвилює запитання: чи вільне твоє серце?

– Симпатії є, дівчата є, але про щось серйозне і на все життя поки що не задумуюсь. На все свій час.

Бліц: про авто, гроші та жінок

Про яке авто мрієш?

– Зараз я переважно їжджу на таксі, а моїм автомобілем є поїзд. Загалом, зважаючи на наші дороги, я хотів би позашляховик. Люблю об'ємні машини.

На що витрачаєш найбільше грошей?

– Вбрання. Я не знаю чого, але з тим шоу-бізнесом я став страшним шопоголіком. Коли в мене поганий настрій – можу піти й купити нові речі, і від того я вже буду щасливим.

Розкажи свій улюблений анекдот.

– Чесно кажучи, я ніколи цим не пишався, але з жартами я не на "ти". Люди більше сміялися не з самих анекдотів, а з того, як я їх розказував. Та й зараз на думку спадають лиш дурні жарти. Мені легше годинний концерт дати, аніж травити приколи. Із цим проханням тобі до нашого барабанщика Віталіка Кухарського: хоч по ньому й не скажеш, але він вміє розказувати анекдоти дуже смачно.

Ти розповідав, що любиш пишних дівчат. А от хто із зірок для тебе є справжнім секс-символом?

Напевно, Моніка Белуччі. Вона поводиться, як справжня жінка, у неї особливий шарм і жодної вульгарності. Ще мені подобається Ніколь Шерзінгер, теж красива жінка. Стосовно дівчат з апетитними формами: я тільки за, щоб вони їли на здоров'я і ні в чому собі не відмовляли. Але все одно варто мати певну міру і стежити за собою, бо так можна і переборщити.

Ivan NAVI подобаються апетитні дівчата

Ти згадав про їжу. А чи любиш ти готувати?

– Я вмію, але більше люблю їсти...особливо, м'ясо. Зараз в мене дуже багато знайомих, які відмовляються від нього. Дехто це робить не так через власні переконання, як через певний тренд. Але я не знаю, чи зміг би відмовитись від м'яса, організму видно краще, що йому треба.

Яка твоя улюблена страва?

– Суп Том ям, а з м'яса – телячі медальйони, які найкраще готують в одному з львівських ресторанів. Смакота!

Дякую за розмову! Успіхів у Нацвідборі!

Тетяна Русінкевич, Радіо МАКСИМУМ

Читайте також: Найкращі жарти Сергія Притули у відборі на Євробачення 2019