Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2019: перша трійка

Перший півфінал Нацвідбору на Євробачення 2019, у якому змагалися 8 учасників, завершився. Судді та глядачі обрали трьох музикантів, які продовжать боротьбу за путівку в Ізраїль. Ось хто пройшов далі!

За результатами голосування суддів та глядачів, у фінал Національного відбору на Євробачення 2019 потрапили MARUV (14 балів), Brunettes Shoot Blondes (14 балів) та YUKO (13 балів). Розповідаємо, що потрібно знати про фіналістів конкурсу, які вже 23 лютого поборються за путівку в Тель-Авів.

Тут більше: Усі результати голосування 1 півфіналу Нацвідбору 2019

MARUV

Співачка Анна Корсун, відома як MARUV, прославилася на увесь світ після хіта "Drunk Groove", а в Нацвідборі 2019 вона замінила співачку Tayanna. Для виступу в півфіналі зірка підготувала провокаційний номер з елементами БДСМ.

Вона навіть виконала окремий танець для суддів, чим шокувала Джамалу, зате підкорила Андрія Данилка. При цьому виконання пісні наживо дещо розчарувало, тож журі поставили MARUV 5 балів. А от глядачі підтримали епатажну артистку, віддавши їй максимальні 8 балів.

MARUV – Siren song – відео виступу в Нацвідборі на Євробачення 09-02-2019:

Brunettes Shoot Blondes

Інді-рок гурт вже брав участь у Нацвідборі тоді, коли в ньому перемогла Джамала. Та хлопці не опустили руки і вирішили знову спробувати свої сиди. Цього разу музиканти дивували не лише якісною піснею, а й унікальним інструментом.

На сцені відбору Brunettes Shoot Blondes виступили із власноруч зібраним фортепіано, яке поєднало ще 20 фішок. Однак судді зауважили, що в Тель-Авіві не вдасться зіграти на інструменті наживо, а від цього номер може постраждати. Тим не менше, журі поставили хлопцям 7 балів. Так само оцінили артистів і глядачі, що в підсумку принесло гурту 14 балів і путівку в фінал.

Brunettes Shoot Blondes – Houston – відео виступу в першому півфіналі Нацвідбору:

YUKO

Гурт у складі фольклористки Юлії Юріної та мультиінструменталіста Стас Корольова став справжнім відкриттям першого півфіналу! Колектив зачарував усіх осучасненою версією народної композиції "Галина гуляла" і несподівано для всіх отримав найвищий бал від суддів.

Водночас Джамала наголосила на тому, що правила Євробачення забороняють використовувати вже готові пісні, тому варто перевірити, чи не порушує цього інтерпретація фольклору. Від глядачів YUKO отримали тільки 5 балів, але висока оцінка журі дозволила музикантам пройти далі.

YUKO – GALYNA GULIALA – відео виступу в Нацвідборі на Євробачення:

А ви згодні із результатами першого півфіналу? Пишіть у коментарях!

Як це було: Відео виступів усіх учасників відбору на Євробачення 2019