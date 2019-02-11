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Найкращі жарти Сергія Притули у відборі на Євробачення 2019 в одному відео

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Сергій Притула - ведучий Нацвідбору 2019 - фото 1
Сергій Притула - ведучий Нацвідбору 2019

Нацвідбір на Євробачення 2019 неможливо уявити без Сергія Притули та його жартів! У першому півфіналі ведучий потішив шанувальників новими підколами, зацініть!

Уже третій рік поспіль Сергій Притула є ведучим Національного відбору на Євробачення, і часом саме його жарти роблять конкурс цікавим та різноманітним. Шоумен не боїться ставити провокаційні запитання учасникам, сміливо жартує над суддями та кепкує з себе.

Тут більше: Усі результати голосування 1 півфіналу Нацвідбору 2019

У першому півфіналі, що відбувся 9 лютого 2019-го, Притула вкотре потішив фанатів Євробачення своїм фірмовим гумором. А його творчий тандем із не менш харизматичним майстром слова Андрієм Данилком уже давно став мемом. "Притулко", як називають цю парочку в інтернеті, зможе легко підняти ваш настрій! Насолоджуйтеся найкращими жартами Сергія Притули в Нацвідборі 2019 ;)

Читайте також: Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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