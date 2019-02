Актриси серіалу Друзі зробили зворушливе спільне фото

Кортні Кокс і Ліза Кудроу зустрілися на шоу Еллен Дедженерес, яка вкотре запросила Кортні, щоб поговорити з актрисою про її новий проект Дев'ять місяців.

Під час шоу Еллен запитала, чи є у зірки Instgaram-аккаунт і, отримавши негативну відповідь, запропонувала його створити і відразу ж зробити ідеальне перше фото для соцмережі.

Так, в студії відтворили інтер'єр легендарного кафе Central Perk, в якій наші улюблені герої проводили майже весь вільний час, і запросила до студії... Лізу Кудроу. Кортні була настільки рада бачити подругу і колишню колегу по майданчику, що не змогла стримати сліз.

"I'll be there for you", – процитувала слова з саундтрека до серіалу Ліза.

У студії відтворили інтер'єр легендарного кафе Central Perk

