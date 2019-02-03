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Актриси серіалу Друзі зробили зворушливе спільне фото

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Кортні Кокс була настільки рада бачити подругу, що не стримала сліз - фото 1
Кортні Кокс була настільки рада бачити подругу, що не стримала сліз / Time Magazine

Кортні Кокс і Ліза Кудроу зустрілися на шоу Еллен Дедженерес, яка вкотре запросила Кортні, щоб поговорити з актрисою про її новий проект Дев'ять місяців.

Під час шоу Еллен запитала, чи є у зірки Instgaram-аккаунт і, отримавши негативну відповідь, запропонувала його створити і відразу ж зробити ідеальне перше фото для соцмережі.

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Так, в студії відтворили інтер'єр легендарного кафе Central Perk, в якій наші улюблені герої проводили майже весь вільний час, і запросила до студії... Лізу Кудроу. Кортні була настільки рада бачити подругу і колишню колегу по майданчику, що не змогла стримати сліз.

"I'll be there for you", – процитувала слова з саундтрека до серіалу Ліза.

У студії відтворили інтер'єр легендарного кафе Central Perk - фото 305323
У студії відтворили інтер'єр легендарного кафе Central Perk

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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