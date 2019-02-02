Друзі: як виник сміх Дженіс, який всіх дратував

Актора Меггі Віллер, яка прославилась завдяки ролі Дженіс у культовому серіалі "Друзі", розповіла, як вигадала свій дратівливий сміх. Його запам'ятав кожен фанат!

Американська акторка Меггі Вілер нещодавно відкрила BBC найбільшу таємницю екс-дівчини Чендлера Бінга Дженіс, яку вона зіграла у "Друзях". Актриса розповіла, як намагалась створити такий сміх, щоб конкурувати з іншими кумедними акторами на екрані.

Вілер зізналась, що скомбінувала три джерела, щоб виник цей неповторний і дуже дратівливий сміх, який об'єднував всіх глядачів з бідолашним Чендлером. Кумедне комбо склав дивний сміх Арнольда Хоршака з серіалу "Ласкаво просимо назад, Коттер", крики дельфінів з серіалу "Фліппер" та всім знайомий сміх дятла Вуді Вудпекера в однойменному мультсеріалі.

Зірка зізналась, що змушена була створити незвичайний сміх, щоб спокійно почуватись з "неймовірно кумедним" Меттью Перрі, який і грав Чендлера. За її словами, актор міг "зламати" ставлення до її героїні через свою харизматичність, тому на допомогу прийшов дивакуватий сміх. Не можете згадати, як це звучало?

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