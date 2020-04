Adele – Hello: дивіться карантинну пародію на хіт співачки

Карантин, у який вимушено потрапила добра половина людства, продовжує надихати невелику частину цієї доброї половини на творчі подвиги. Так у мережі з'явилась карантинна пародія хіта співачки Adele "Hello". Вам однозначно сподобається!

Музикант Кріс Манн зняв ідеальну пародію на легендарну пісню Adele "Hello", яку чув, мабуть, кожен мешканець планети.

Наразі в оригінальної версії "Hello" 2,6 мільярда переглядів на YouTube, але це не завадило пародії стати шалено популярною!

Так ось, якщо в кліпі Адель страждає за колишнім коханим і співає "Привіт з того боку" ("Hello from the other side"), то Манн страждає просто за виходом з дому і співає "Привіт зсередини" ("Hello from the inside").

Якщо Адель співає "Я дзвонила тисячу разів" ("I must have called a thousand times"), то Манн співає "Я чатився тисячу разів" ("I FaceTime called 1000 times").

І, звичайно, коли Адель співає "Привіт з Каліфорнії" ("Hello from California"), Манн витягує "Привіт з життя в коронавірусі" ("Hello from Corona life").

Дивно, але в наші дні більше співчуття викликає Манн. Звичайно, розбите серце, колишня любов і все таке – це все дуже сумно, але головне, чого нам зараз не вистачає, – просто прогулятися містом, а то і перекусити чого-небудь... До речі, про бажання вийти і з'їсти бургер з сиром Манн співає на самому початку. Насолоджуйтесь!

