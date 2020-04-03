Карантинні версії популярних українських хітів: весела добірка

Карантин в Україні посилили, і щоб ви краще запам'ятали нові правила, ми вирішили створити карантинні версії популярних хітів. Зберігайте почуття гумору навіть зараз, адже це – перевірена зброя проти тривоги.

Під час карантину ми розважаємось, як можемо, адже сміх – це найкращі ліки проти паніки. Та для захисту від коронавірусу цього мало: потрібно, щоб ми всі дотримувались правил та обмежень, навіть якщо вони нам не подобаються.

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Тож щоб вам було веселіше сидіти вдома, ми вирішили трішки переписати відомі українські пісні та додати їм карантинного настрою. Дивіться, що з цього вийшло:

Нагадуємо вам також головні правила карантину:

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