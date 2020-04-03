Дженніфер Еністон зробила сюрприз медсестрі з COVID-19

Актриса Дженніфер Еністон зробила сюрприз американській медсестрі, яка хворіє на коронавірус. Несподіваний вчинок голлівудської зірки показали в програмі Jimmy Kimmel Live на YouTube.

Еністон стала гостем онлайн-шоу Джиммі Кіммела. Ведучий подзвонив медсестрі на ім'я Кімбелл Фейрбенкс зі штату Юта. Дівчина працювала в кардіологічному відділенні і в неї діагностували коронавірус.

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Під час розмови з медсестрою, яка зараз в самоізоляції, приєдналася Дженніфер Еністон. Актриса подякувала Фейрбенкс і її колегам, які піддають себе ризику, виконуючи свій обов'язок. Еністон відзначила, що не знає, як висловити свою вдячність і подарувала медсестрі сертифікат на 10 тисяч доларів на доставку їжі. Сертифікати також відправили колегам, що працюють з Кімбелл.

Також актриса розповіла, що вона три тижні на карантині, але це не доставляє їй особливого дискомфорту. Під час прибирання Еністон навіть знайшла відео свого першого прослуховування в 13 років. Вона пообіцяла незабаром поділитися роликом.

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