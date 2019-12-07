Зимове харчування: як харчуватися взимку смачно і корисно

Зима – це чудовий період для схуднення. По-перше, зайві кілограми можна приховати під теплим одягом, а по-друге, можна підготувати себе до літнього сезону.

Взимку, коли дуже мало тепла, а сонце світить рідко, наш організм часто перебуває в стресовому стані. Морози, нестача світла, свіжого повітря і вітамінів випробовують наш організм на міцність; калорій нам потрібно більше – щоб підтримувати теплообмін, і тому зимове харчування повинно бути побудовано якомога правильніше.

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Головний зимовий продукт

На цю роль претендує печінка тріски. І причин тут багато. По-перше, вона багата на корисні омега-3 жирні кислоти. Вони захищають судини від атеросклерозу, і взимку, коли харчування більш жирне і калорійне, це дуже важливо. По-друге, печінка тріски є чемпіоном за вмістом вітаміну D. Він важливий для здоров'я взагалі, а взимку особливо. У цей час його синтез в шкірі практично припиняється, оскільки зимове сонце дуже слабке. Тому його потрібно обов'язково отримувати з продуктами.

Печінка тріски

Вітаміни для зимового харчування

Без вітамінів взимку просто не обійтися: без них хвороби наздоженуть нас дуже швидко. Намагайтеся щодня з'їдати по 5 різних овочів і фруктів: у стравах і окремо, і краще за все в сирому вигляді – якщо виходить. Можна використовувати заморожені фрукти, ягоди та овочі: в них зберігається навіть більше вітамінів, ніж в тих, які зберігаються свіжими.

Заморожуйте ягоди самі: їх можна зібрати на своїй ділянці або купити восени на ринку. Перевагу слід віддавати ягодам, в яких більше вітаміну С: обліписі, смородині, калині, журавлині, шипшині, морошці. У сухофруктах також зберігаються всі вітаміни і мінерали: в куразі, чорносливі, родзинках, грушах і яблуках.

Якщо змішувати їх з горіхами і медом, то організм зможе отримати повний набір поживних речовин, травлення покращиться, запори зникнуть, і взагалі – це просто смачно! Із заморожених ягід можна готувати морси – в таких вітамінних напоях теж зберігається все корисне. Ягоди треба заливати окропом і настоювати близько 6 годин, а потім додавати мед. Відразу класти мед не потрібно, інакше майже всі цінні речовини зруйнуються в окропі.

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Меню для схуднення взимку

Сніданок: омлет з 2 білків і молоком або каша на воді + молоко з ягодами і корицею або сир з корицею або несолодким какао. Чай або кава за бажанням, без цукру. Перекус: будь-який фрукт або смузі без молока і цукру (фрукти + вода). Обід: суп (наприклад, з сочевицею) і невелика порція білка (риба або куряча грудка, приготовані на грилі або на пару), без гарніру. Перекус: жменя горіхів або 20г сиру низької жирності (до 17%) або стакан кефіру 1%. Вечеря: Порція риби або курки + порція овочевого салату із заправкою з лимонного соку і соєвого соусу без олії.

Приклад меню

Питний режим

Існує досить поширена думка, що в холодну пору року потрібно знижувати кількість споживаної рідини, але в цьому є лише частка правди. Влітку людині потрібно більше рідини, ніж взимку. Але це не означає, що взимку треба мало пити. Загальна кількість споживаної рідини повинна бути не менше півтора літра на день, і з цієї кількості літр повинен припадати на частку чистої питної води. Решта – це теплий чай, морси, компоти.

Використовуйте спеції і зелень

Спеції та зелень допоможуть урізноманітнити смак звичної страви і змусять її заграти абсолютно по-новому. Більш того, ці інгредієнти надійні помічники в зміцненні імунітету і захисних сил організму, адже вони є джерелом вітамінів і корисних речовин.

Перець, імбир, коріандр, цибуля, часник – вибирайте будь-які варіанти і експериментуйте. Короткий огляд спецій і їх корисних властивостей читайте тут.

Вплив зимового харчування на фігуру

Як можна було здогадатися, взимку необхідно "підсаджуватися" на більш калорійну їжу. Завдяки більшому вмісту білків, жирів і вуглеводів в зимовому харчуванні, організм підвищує свою опірність інфекційним і застудним захворюванням, але побічним ефектом обов'язково буде поповнення декількома кілограмами. Будуть вони зайвими чи ні, вирішує кожен сам, але від цього факту нікуди не дітися.

Отже, має бути вибір, або поправитися на кілька кілограм і робити запаси енергії, яка буде використана для обігріву, або залишатися худим, але вічно хворим і з нежиттю. Вибір дійсно не простий і тут немає іронії, оскільки в гонитві за ефектним зовнішнім виглядом багато хто готовий жертвувати своїм здоров'ям.

І, навіть якщо ви наберете за цю зиму кілька зайвих кілограмчиків – не варто засмучуватися. Адже снують певні види тренувань, які допоможуть спалювати жир та худнути більш ефективно.

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