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6 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 6 червня, в Україні відзначають Вознесіння Господнє та День журналіста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 6 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
6 червня православні християни святкують Вознесіння Господнє. Цей день присвячений відходу Ісуса Христа до небесного храму Господа. Згідно з Євангелієм, на 40 день після Воскресіння Ісус разом з апостолами піднявся на Єлевонську гору в Єрусалимі. Там він дав своїм учням останні настанови, і вознісся на небеса у плоті. Вважається, що цього дня Спаситель завершив свій земний шлях та потрапив до Раю.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 6 червня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Олена, Іван, Ксенія, Оксана, Микита, Семен, Степан, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День журналіста
- День кінотеатру просто неба
- Національний день Швеції
- 1844 – відкрився перший у світі штучний крижаний каток
- 1882 – день народження електричної праски
- 1912 – на Алясці відбулось найпотужніше у ХХ столітті виверження вулкану Новарупта – шар лави та попелу вкрив територію площею 100 квадратних кілометрів
- 1925 – американський промисловець Волтер Персі Крайслер заснував автомобільну компанію Chrysler.
- 1933 – у місті Кемден (США) запрацював перший у світі кінотеатр, в якому можна було дивитись фільм, не виходячи з авто. Вартість квитка – 25 центів з людини, ще 25 центів – за авто.
- 1984 – день народження комп'ютерної гри "Тетріс"
ХТО НАРОДИВСЯ 6 червня
- 1599 – Дієго Веласкес, відомий іспанський художник
- 1847 – Олександр Барвінський, український історик, педагог
- 1889 – Ігор Сікорський, український вчений, авіаконструктор
- 1895 – Микола Щорс, український військовий діяч
- 1934 – Альберт II, король Бельгії
- 1947 – Роберт Енглунд, американський актор, виконавець ролі Фредді Крюгера в "Кошмарі на вулиці В'язів"
- 1960 – Стів Вай, американський рок-гітарист
- 1974 – Семен Семенченко, народний депутат Верховної Ради
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Ранкова роса в цей день вважається цілющою. Якщо пройтися босоніж, можна позбутися різних хвороб.
- Якщо на Вознесіння прийшла спека, значить можна купатися в будь-яких водоймах і не боятися простуди.
- Також слов'яни вважали, що куряче яйце, що знесено цього дня, оберігатиме будинок. Для цього його залишали на горищі.
- Сонячна погода навпаки давала знак хліборобам сіяти злаки, бо урожай буде добрим.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Важка робота категорично заборонена. Зокрема, не можна прибирати, прати, готувати, прасувати одяг, шити або плести. Роботи на городі теж потрібно виключити.
- Сваритися, лихословити і злитися також не можна. Потрібно повністю заспокоїтися і присвятити час Богу.
- Також не можна відмовляти будь-кому у свято. Потрібно подати милостиню тим, хто просить, або допомагати, якщо хтось потребує.
- У цей день заборонено вживати алкоголь, курити, займатися обжерливістю і сексом, а також надмірно веселитися.
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