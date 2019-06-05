Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

6 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 104
6 червня - четвер - фото 1
6 червня - четвер

Сьогодні, 6 червня, в Україні відзначають Вознесіння Господнє та День журналіста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

6 червня православні християни святкують Вознесіння Господнє. Цей день присвячений відходу Ісуса Христа до небесного храму Господа. Згідно з Євангелієм, на 40 день після Воскресіння Ісус разом з апостолами піднявся на Єлевонську гору в Єрусалимі. Там він дав своїм учням останні настанови, і вознісся на небеса у плоті. Вважається, що цього дня Спаситель завершив свій земний шлях та потрапив до Раю.

6 червня – Вознесіння Господнє - фото 332168

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 6 червня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Олена, Іван, Ксенія, Оксана, Микита, Семен, Степан, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

6 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День журналіста
  • День кінотеатру просто неба
  • Національний день Швеції
  • 1844 – відкрився перший у світі штучний крижаний каток
  • 1882 – день народження електричної праски
  • 1912 – на Алясці відбулось найпотужніше у ХХ столітті виверження вулкану Новарупта – шар лави та попелу вкрив територію площею 100 квадратних кілометрів
  • 1925 – американський промисловець Волтер Персі Крайслер заснував автомобільну компанію Chrysler.
  • 1933 – у місті Кемден (США) запрацював перший у світі кінотеатр, в якому можна було дивитись фільм, не виходячи з авто. Вартість квитка – 25 центів з людини, ще 25 центів – за авто.
  • 1984 – день народження комп'ютерної гри "Тетріс"
Тетрісу 35 років - фото 332170

ХТО НАРОДИВСЯ 6 червня

  • 1599 – Дієго Веласкес, відомий іспанський художник
  • 1847 – Олександр Барвінський, український історик, педагог
  • 1889 – Ігор Сікорський, український вчений, авіаконструктор
  • 1895 – Микола Щорс, український військовий діяч
  • 1934 – Альберт II, король Бельгії
  • 1947 – Роберт Енглунд, американський актор, виконавець ролі Фредді Крюгера в "Кошмарі на вулиці В'язів"
  • 1960 – Стів Вай, американський рок-гітарист
  • 1974 – Семен Семенченко, народний депутат Верховної Ради​
Народився Ігор Сікорський - фото 332172

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Ранкова роса в цей день вважається цілющою. Якщо пройтися босоніж, можна позбутися різних хвороб.
  • Якщо на Вознесіння прийшла спека, значить можна купатися в будь-яких водоймах і не боятися простуди.
  • Також слов'яни вважали, що куряче яйце, що знесено цього дня, оберігатиме будинок. Для цього його залишали на горищі.
  • Сонячна погода навпаки давала знак хліборобам сіяти злаки, бо урожай буде добрим.
Зверніть увагу на погоду на Вознесіння - фото 332173

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Важка робота категорично заборонена. Зокрема, не можна прибирати, прати, готувати, прасувати одяг, шити або плести. Роботи на городі теж потрібно виключити.
  • Сваритися, лихословити і злитися також не можна. Потрібно повністю заспокоїтися і присвятити час Богу.
  • Також не можна відмовляти будь-кому у свято. Потрібно подати милостиню тим, хто просить, або допомагати, якщо хтось потребує.
  • У цей день заборонено вживати алкоголь, курити, займатися обжерливістю і сексом, а також надмірно веселитися.

Читайте також: Синоптики дали прогноз погоди на літо 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми червня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 31 травня, 18:55
  • 491
Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет
  • Вчора, 15:14
  • 1081
Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років
  • Вчора, 19:21
  • 754
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна