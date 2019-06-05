6 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 червня, в Україні відзначають Вознесіння Господнє та День журналіста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

6 червня православні християни святкують Вознесіння Господнє. Цей день присвячений відходу Ісуса Христа до небесного храму Господа. Згідно з Євангелієм, на 40 день після Воскресіння Ісус разом з апостолами піднявся на Єлевонську гору в Єрусалимі. Там він дав своїм учням останні настанови, і вознісся на небеса у плоті. Вважається, що цього дня Спаситель завершив свій земний шлях та потрапив до Раю.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 6 червня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Олена, Іван, Ксенія, Оксана, Микита, Семен, Степан, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День журналіста

День кінотеатру просто неба

Національний день Швеції

1844 – відкрився перший у світі штучний крижаний каток

1882 – день народження електричної праски

1912 – на Алясці відбулось найпотужніше у ХХ столітті виверження вулкану Новарупта – шар лави та попелу вкрив територію площею 100 квадратних кілометрів

1925 – американський промисловець Волтер Персі Крайслер заснував автомобільну компанію Chrysler.

1933 – у місті Кемден (США) запрацював перший у світі кінотеатр, в якому можна було дивитись фільм, не виходячи з авто. Вартість квитка – 25 центів з людини, ще 25 центів – за авто.

1984 – день народження комп'ютерної гри "Тетріс"

ХТО НАРОДИВСЯ 6 червня

1599 – Дієго Веласкес, відомий іспанський художник

1847 – Олександр Барвінський, український історик, педагог

1889 – Ігор Сікорський, український вчений, авіаконструктор

1895 – Микола Щорс, український військовий діяч

1934 – Альберт II, король Бельгії

1947 – Роберт Енглунд, американський актор, виконавець ролі Фредді Крюгера в "Кошмарі на вулиці В'язів"

1960 – Стів Вай, американський рок-гітарист

1974 – Семен Семенченко, народний депутат Верховної Ради​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Ранкова роса в цей день вважається цілющою. Якщо пройтися босоніж, можна позбутися різних хвороб.

Якщо на Вознесіння прийшла спека, значить можна купатися в будь-яких водоймах і не боятися простуди.

Також слов'яни вважали, що куряче яйце, що знесено цього дня, оберігатиме будинок. Для цього його залишали на горищі.

Сонячна погода навпаки давала знак хліборобам сіяти злаки, бо урожай буде добрим.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Важка робота категорично заборонена. Зокрема, не можна прибирати, прати, готувати, прасувати одяг, шити або плести. Роботи на городі теж потрібно виключити.

Сваритися, лихословити і злитися також не можна. Потрібно повністю заспокоїтися і присвятити час Богу.

Також не можна відмовляти будь-кому у свято. Потрібно подати милостиню тим, хто просить, або допомагати, якщо хтось потребує.

У цей день заборонено вживати алкоголь, курити, займатися обжерливістю і сексом, а також надмірно веселитися.

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