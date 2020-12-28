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Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
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Згідно з Китайським гороскопом, 12 лютого 2021 року господарем року стане Білий Металевий Бик. Що чекає кожен знак зодіаку по східному гороскопу ми розповіли в нашій статті.
Чи принесе удачу 2021 рік? Ми підготували гороскоп, щоб ви першими могли дізнатись для кого зі знаків зодіаку рік Металевого Бика буде найсприятливішим для підкорення нових вершин, будування стосунків та примноження достатку.
Рік Бика у китайському гороскопі: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 та 2021.
Згідно з китайським зодіаком, 2021 рік – рік Бика. Китайський Новий рік розпочнеться 12 лютого і триватиме до 31 січня 2022 року. Бик – другий із дванадцяти знаків зодіаку: Щур, Бик, Тигр, Кролик, Дракон, Змія, Кінь, Коза, Мавпа, Півень, Собака та Свиня.
І ще: Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги китайський прогноз на 2021 рік на українській мові! Східний гороскоп для усіх знаків:
Китайський гороскоп на 2021 рік
Цей рік буде щасливим, а також ідеальним для зосередження уваги на романтичних чи дружніх стосунках. За китайським гороскопом Бик дуже працьовитий і методичний. 2021 рік стане роком, коли ваша праця отримає винагороду, і знаки зодіаку, яким цього року пощастить у грошових коштах, докладуть чималих зусиль. Енергія Інь, специфічна для китайського знаку Зодіаку Бик, буде досить гострою. Це буде рік, коли ми повністю відчуємо вагу своїх обов'язків, рік, коли необхідно подвоїти наші зусилля, щоб чогось досягти.
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
Щур
Змія
2021 рік допоможе Зміям знайти відповіді на найбільш особисті та глибокі запитання. Їхні бажання здійсняться в потрібний момент, саме тоді, коли вони будуть їм найбільше потрібні.
Народжені під знаком Змія стануть надійною підмогою для своїх друзів і навіть надихнуть тих, хто перебуває поруч. Мрії, прагнення та особисті зв'язки будуть для вас найважливішими у наступному році. 2021 рік знайде вас з особливою енергією, з такою кількістю ідей, які ви хочете втілити в життя.
Ваш оптимізм буде на високому рівні, і у вас буде більше впевненості в собі та більше віри в інших людей, що є необхідним компонентом для реалізації планів.
Змії варто добряче подумати, перш ніж вирушати в нові райони протягом року. Через вашу ледачу вдачу буде складно досягти успіху в різних проєктах, які ви реалізовуєте. Вони вимагають значних зусиль, яких ви не бажаєте докладати. Ви можете бути впертими та нераціональними.
Рік народження земляної змії: 1989. Рік народження металевої змії: 1941, 2001. Рік народження водяної змії: 1953, 2013. Рік народження деревної змії: 1965, 2025. Рік народження вогняної змії: 1977
Мавпа
Можливо, ви зараз у це не повірите, але 2021 рік для вас важливим, оскільки він допоможе вам знайти відповіді на найпотаємніші та найглибші питання. Вам вдасться знайти рівновагу та найкращий шлях. Ваші побажання здійсняться в потрібний момент, саме тоді, коли вам це буде потрібно. Протягом 2021 року ви будете отримувати все більше впевненості в собі, і ви знайдете найкращі рішення.
Рік може бути не дуже фінансово вигідним. Відносини з дружиною чи чоловіком та членами сім'ї будуть приємними. Ви повинні бути скромними у своїх очікуваннях від життя. Якщо ви хочете досягти успіху, ви повинні бути стабільними, наполегливими та надійними. Здоров'я буде орієнтовним із проблемами доручень. Ви здійсните подорожі для подальшої професійної кар'єри.
Рік народження земляної мавпи: 1968, 2028. Рік народження металевої мавпи: 1980. Рік народження водяної мавпи: 1992. Рік народження дерев'яної мавпи: 1944, 2004. Рік народження вогняних мавп: 1956, 2016.
Півень
2021 рік обіцяє бути казковим для півня. Ви досягнете успіху за допомогою своїх соціальних контактів. Старанність і відданість – це ваша сила, і ви будете використовувати їх продуктивно. Ви готові приймати все нові й нові виклики та опинитесь переможцем. Будуть визнання та нагороди, які принесуть у ваше життя багато веселощів та радості. Сімейне життя буде приємним. Можливі навіть спільні поїздки за кордон разом із родиною.
Рік народження земляного півня: 1969, 2029. Рік народження металевих півнів: 1981. Рік народження водяного півня: 1993. Рік народження дерев'яного півня: 1945, 2005. Рік народження вогняного півня: 1957, 2017.
Свиня
У 2021 буде фінансово вигідним. Якщо ви хочете вкласти гроші в щось нове, не сумнівайтесь. Відомо, що вам подобаються стратегії, і ви іноді занадто багато думаєте перед тим, як прийняти рішення, але тепер на вашому боці енергія китайського знака Бика, який пропонує подарунки та удачу в житті! На соціальній арені ви розширите своє коло, встановивши нові надійні контакти.
Попри свою наполегливу працю, професіонали стикаються з деякими проблемами старших людей. Люди під знаком Свині повинні уникати конфліктів зі своїми колегами. Любовні стосунки будуть у смуті, а сімейне оточення буде тривожним. Контролюйте свій гнів, якщо хочете досягти успіху.
Рік народження земляної свині: 1959, 2019. Рік народження металевої свині: 1971, 2031. Рік народження водяної свині: 1983. Рік народження дерев'яної свині: 1995. Рік народження вогняної свині: 1947, 2007
Бик
2021 рік обіцяє бути дуже плідним для бика з великою кількістю бадьорості та сили. Професіонали будуть винагороджені фінансово за їх старанність та вміння. Сім'я відіграватиме значну роль у його житті. Одинокі особи одружуватимуться, тоді як одружені можуть вітати нового члена сім'ї. Люди, які займаються бізнесом, можуть розпочати нові партнерські підприємства. Звичайне життя буде порушено марними поїздками та додатковими соціальними заходами.
Рік народження земляного бика: 1949, 2009. Рік народження металевого бика: 1961, 2021. Рік народження водяного бика: 1973. Рік народження дерев'яного бика: 1985. Рік народження вогняних биків: 1937, 1997.
Тигр
Тигри повинні бути досить сміливими, щоб пережити один із найскладніших років у своєму житті згідно з китайським гороскопом на 2021. Нові починання слід відкласти, оскільки всі ваші плани можуть зірватися через перешкоди з боку інших. Ваша впертість призведе до непотрібної плутанини та конфронтацій.
Ви можете мінімізувати шкоду, приймаючи всі несприятливі ситуації спокійно. Інакше ваші проблеми помножаться. Опануйте емоції – це тимчасове явище.
Роки народження земляних тигрів: 1938, 1998. Рік народження металевого тигра: 1950, 2010. Рік народження водяного тигра: 1962, 2022, Рік народження дерев'яного тигра: 1974. Рік народження вогняного тигра: 1986.
Кролик
Кролик зіткнеться із затримками у виконанні своїх проєктів у 2021 році. Зрештою, вони будуть завершені. Не варто очікувати занадто багато від інших. Будьте готові до розчарувань, попри вашу старанність. Не внесіть радикальних змін у свої плани.
Закохані можуть зіткнутися з проблемами у підтримці своїх стосунків. Здоров'я спричинить кілька проблем через стресові ситуації. Кроликам доведеться вирішувати ці труднощі з великою майстерністю та розсудом у цей китайський рік Білого Металевого Бика.
Рік народження земляних кроликів: 1939, 1999. Рік народження металевих кроликів: 1951, 2011. Рік народження водяних кроликів: 1963, 2023. Рік народження дерев'яних кроликів: 1975. Рік народження вогняних кроликів: 1987.
Дракон
Знак Дракона подолає різні виклики та перешкоди на своєму шляху, щоб зафіксувати стабільний та розумний ріст у 2021 році. Ви досить потужні, щоб взяти на себе недоброзичливців і перемогти їхні маніпуляції. Важливо бути прискіпливим і старанним у виконанні різних проєктів, які ви берете на себе, щоб максимізувати прибуток.
Рік народження земного дракона: 1988. Рік народження металевого дракона: 1940, 2000. Рік народження водного дракона: 1952, 2012. Рік народження деревного дракона: 1964, 2024. Рік народження вогняного дракона: 1976.
Кінь
Цьогоріч люди народжені під знаком Коня у 2021 досягнуть своїх цілей. У процесі вони отримають приємний прибуток. Рік не є сприятливим для розвитку романтичних стосунків. Ви можете вступити в конфлікт із колегами чи своїми дітьми вдома.
Загалом ситуація буде більш комфортною у порівнянні з попереднім роком. Для досягнення успіху цього року важливо підтримувати добрі стосунки з іншими.
Рік народження земного коня: 1978. Рік народження металевого коня: 1990. Рік народження водяних коней: 1942, 2002. Рік народження деревних коней: 1954, 2014. Рік народження вогняного коня: 1966, 2026.
Коза
За китайським гороскопом 2021 рік буде дуже складним для людей, народжених під знаком Коза. Можуть виникати плутанина, сварки та фінансові проблеми. Ви не зможете знайти нових перспектив. Життя буде нудним.
Сімейна атмосфера буде стресовою для кози та вимагатиме великої уваги. Якщо ви член соціальної організації, ви можете отримати допомогу від своїх друзів, щоб розв'язувати ці проблеми. Останній квартал 2021 року трохи полегшить ваші труднощі.
Рік народження земляної кози: 1979. Рік народження металевої кози: 1991. Рік народження водяної кози: 1943, 2003. Рік народження дерев'яної кози: 1955, 2015. Рік народження вогняної кози: 1967, 2027.
Собака
Собака повинна бути реалістичною та толерантною до своїх недоброзичливців протягом 2021 року. Відданість, старанність і наполегливість дозволять вам досягти результатів, попри спротив інших. Вам слід приймати рішення після ретельного обміркування та уникати конфліктів. Будуть невеликі перешкоди, які можуть призвести до певних фінансових втрат.
Китайський гороскоп на 2021 рік віщує багато плутанини та турбот. Собака не повинна захоплюватися небезпечними маніпуляціями. Вони виявляться згубними для майбутнього.
Рік народження земляних собак: 1958, 2018. Рік народження металевих собак: 1970, 2030. Рік народження водяних собак: 1982. Рік народження деревних собак: 1994. Рік народження вогняних собак: 1946, 2006.
До теми: Любовний гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
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