5 крутих причин, чому варто вставати рано

Якщо ви досі вважаєте, що прокидатись вранці та бути продуктивними можуть тільки жайворонки, то ця стаття точно не буде зайвою і надихне вас вставати раніше.

Хоч карантин і змусив багатьох людей працювати вдома, але це найкраще позначилось на продуктивності.

І ще: Як швидко запам'ятовувати складну інформацію: поради психологів

Тому навіть ранкові пташки почали дозволяти собі прокидатись раніше, адже не потрібно збиратись та їхати в офіс. Однак звичка рано вставати значно корисніша, аніж вважається. І ось 5 причин:

Більше шансів на успіх

Відповідно до дослідження Defend Your Research: The Early Bird Really Does Get the Worm, самі ті, у кого пік активності припадає на ранок, значно продуктивніші упродовж дня. А от совам важко проявляти всі свої найкращі якості у такому графіку.

Краще здоров'я

Чим раніше ви прокидаєтесь, тим більше часу маєте на те, щоб підготуватись до активного періоду дня. Тож можна зробити зарядку, приготувати правильний сніданок та розпланувати всі справи. Така проста річ справді добре позначається на самопочутті, знижує ризики додаткового стресу.

Менше прокрастинації

Цікавий факт, що ранкові підйоми зменшують шанси на те, що людина буде відкладати важливі справи на інший час. Все завдяки високій активності на початку дня. До того ж, вона має ще й бонус у вигляді якісного сну, що також не зайве для продуктивності.

Краща форма

Австралійські науковці виявили, що сови у півтора раза частіше мають ожиріння, аніж жайворонки. До того ж, шанувальники пізніх підйомів мають удвічі меншу фізичну активність та утричі частіше сидять за гаджетами. Тим часом ті, хто прокидається вранці, частіше обирають фрукти та овочі, а не фастфуд, і споживають у середньому на 248 калорій менше.

Більше радості у житті

Саме за тим, наскільки ви задоволені життям, і можна визначити ваш рівень добробуту. І науковці визначили, що саме жайворонки значно щасливіші, аніж сови. І такі результати показали дослідження самопочуття людей з різних сфер життя та країн.

Читайте також: 5 порад з харчування бодібілдерів, які допоможуть підтримувати ідеальне тіло