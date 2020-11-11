5 порад з харчування бодібілдерів, які допоможуть підтримувати ідеальне тіло

Бодібілдери працюють наполегливіше, ніж інші, щоб отримати чіткі і яскраво виражені м'язи. Розповідаємо, як вони харчуються, аби підтримувати ідеальне тіло. Виявляється, все значно простіше, ніж ми думали.

Ці поради бодібілдерів ви можете взяти на озброєння, аби не переживати за свою фігуру та фізичну форму.

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1. Дієта

Більшість людей проводять у тренажерному залі 1-2 години на день. Відповідно решту 22-23 години на вашу фізичну форму впливає саме правильна дієта. Якщо ви хочете бачити результати, ви повинні подбати про це (і не вірити міфу про те, що ви можете їсти все, що хочете, тільки тому, що ви бігали підтюпцем або виконували HIIT-тренування).

2. Їжте натуральну їжу

Спортсмени регулярно п'ють протеїнові коктейлі. Але не варто зупинятися лише на них. Вашому організму необхідні корисні речовини, які можна отримати, наприклад, з горіхів, м'яса, овочів і фруктів. Натомість відмовтеся від напівфабрикатів, обробленого м'яса та усіляких соусів.

3. Другий сніданок

За словами експертів, якщо ви хочете набрати м'язову масу, вам слід випити протеїновий коктейль відразу після пробудження. А приблизно через 60 хвилин – другий сніданок, який повинен бути з високим вмістом протеїну і складних вуглеводів.

4. Ведіть записи

Якщо ви дійсно хочете знати, чи достатньо ви їсте, щоб набрати м'язову масу, вам, ймовірно, буде потрібно вести якийсь щоденник або журнал. В ньому ви можете бачити, що ви вже їли та чого вам не вистачає, всі калорії та макроелементи, які потрібно отримати до кінця дня!

5. Білки до та після тренування

Добавки потрібні тільки в тому випадку, якщо ви хочете наростити м'язовий обсяг. Якщо це так, то вам потрібно приймати добавки не тільки перед тренуванням, а й після тренування.

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