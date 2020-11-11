Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

5 порад з харчування бодібілдерів, які допоможуть підтримувати ідеальне тіло

  • 13
Як харчуються бодібілдери - фото 1
Як харчуються бодібілдери

Бодібілдери працюють наполегливіше, ніж інші, щоб отримати чіткі і яскраво виражені м'язи. Розповідаємо, як вони харчуються, аби підтримувати ідеальне тіло. Виявляється, все значно простіше, ніж ми думали.

Ці поради бодібілдерів ви можете взяти на озброєння, аби не переживати за свою фігуру та фізичну форму.

Це цікаво: Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у листопаді

1. Дієта

Більшість людей проводять у тренажерному залі 1-2 години на день. Відповідно решту 22-23 години на вашу фізичну форму впливає саме правильна дієта. Якщо ви хочете бачити результати, ви повинні подбати про це (і не вірити міфу про те, що ви можете їсти все, що хочете, тільки тому, що ви бігали підтюпцем або виконували HIIT-тренування).

5 порад з харчування бодібілдерів, які допоможуть підтримувати ідеальне тіло - фото 434579

2. Їжте натуральну їжу

Спортсмени регулярно п'ють протеїнові коктейлі. Але не варто зупинятися лише на них. Вашому організму необхідні корисні речовини, які можна отримати, наприклад, з горіхів, м'яса, овочів і фруктів. Натомість відмовтеся від напівфабрикатів, обробленого м'яса та усіляких соусів.

3. Другий сніданок

За словами експертів, якщо ви хочете набрати м'язову масу, вам слід випити протеїновий коктейль відразу після пробудження. А приблизно через 60 хвилин – другий сніданок, який повинен бути з високим вмістом протеїну і складних вуглеводів.

5 порад з харчування бодібілдерів, які допоможуть підтримувати ідеальне тіло - фото 434580

4. Ведіть записи

Якщо ви дійсно хочете знати, чи достатньо ви їсте, щоб набрати м'язову масу, вам, ймовірно, буде потрібно вести якийсь щоденник або журнал. В ньому ви можете бачити, що ви вже їли та чого вам не вистачає, всі калорії та макроелементи, які потрібно отримати до кінця дня!

5. Білки до та після тренування

Добавки потрібні тільки в тому випадку, якщо ви хочете наростити м'язовий обсяг. Якщо це так, то вам потрібно приймати добавки не тільки перед тренуванням, а й після тренування.

5 порад з харчування бодібілдерів, які допоможуть підтримувати ідеальне тіло - фото 434581

Читайте також: Дієтолог розповіла, які салати шкідливіші за фастфуд

Джерело: Medikforum
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 надійних смартфонів для любителів активного відпочинку
  • 06 листопада, 18:00
  • 783
Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 09 листопада, 12:50
  • 327
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2634366
Загрузка...
Новини