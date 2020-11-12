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Як швидко запам'ятовувати складну інформацію: поради психологів
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PIN-коди, дати народження, події: наш мозок щодня зберігає незліченну кількість інформації. Ми розповімо, як ефективніше та швидше запам'ятовувати складну інформацію. А також не боятися її погубити з часом.
Наша пам'ять надзвичайно специфічна та складна. Буває так, що з часом деякі імена, дати, події просто зникають з пам'яті. Здавалося б, назавжди. Але експерти знають кілька секретів, які дозволять запам'ятовувати складну інформацію та не губити її з часом.
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Як виявити те, що забули?
"Зникаючі" з пам'яті спогади – рідкість. Більшість записів не видаляються, а просто переходять у пасивний режим", – каже Карл-Хайнц Боймл, професор психології розвитку і когнітивної психології в Університеті Регенсбурга.
Наприклад, музика часто пробуджує спогади. Також на появу "забутої" інформації можуть вплинути аромати.
"Найкраща порада – час від часу оновлювати вміст пам'яті, – радить Боймл, – намагаючись запам'ятати її самостійно".
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Запам'ятовуйте числа за допомогою розповідей
Розмови з іншими людьми, звичайно, не підходять для запам'ятовування конфіденційних даних, таких як PIN-код банківської картки. Як пояснює Маргіт Аренс з Федеральної асоціації тренування пам'яті, для цього є й інші хитрощі. Маючи таку важливу інформацію, запис у пам'яті повинен бути надійно закріпленим, щоб до неї завжди можна було активно отримати доступ – наприклад, в довгій черзі перед касою супермаркету.
"Мозок мислить образами", – пояснює тренер з пам'яті Аренс. Вона радить запам'ятовувати символи чисел від нуля до дев'яти та запам'ятовувати ПІН-код з розповіддю.
Експерт пояснює це на прикладі ПІН +1234: один зберігається як маяк, два як лебідь, три як триколісний велосипед, чотири як трилисник. Тепер вона пов'язує ці збережені символи з історією: лебідь на триколісному велосипеді кружляє навколо маяка, і весь його дзьоб повний конюшини.
"Усе, що я хочу зберегти, я повинен зв'язати із зображенням", – наголошує вона.
Однак це не завжди можливо, наприклад, при вивченні словникового запасу. У таких випадках тренер з пам'яті рекомендує взяти на озброєння інше значення: замість того, щоб просто тихо читати слова, вимовляєте їх теж.
"Ще краще, якщо ви візьмете блокнот і пройдете кімнатою", – додає тренер.
Візьміть на озброєння ці хитрощі, аби нічого не забувати. І в майбутньому у вас не виникатиме страху, що ви забули ПІН-код до картки під час розрахунку за продукти.
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