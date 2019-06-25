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З'явився новий додаток для камер, який видалить людей з фотографій
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Ситуація, коли при зйомці на смартфон у кадр потрапляють сторонні люди, знайома багатьом. У такому випадку залишається лише дочекатися більш вдалого моменту, щоб перезняти фото, або вдатися до допомоги графічного редактора.
Команда розробників-ентузіастів з колективу Do Something Good представила альтернативний метод "очищення" знімків від небажаних персонажів за допомогою самого гаджета.
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В основі роботи мобільного додатка під назвою Bye Bye Camera – класифікатор об'єктів YOLO (You Only Look Once), який точно визначає контури людської фігури. Після автоматичного визначення та видалення "зайвого елемента" нейромережа "домальовує" відсутні елементи фону за допомогою інструменту.
"Багато хто запитував нас, чи можемо ми реалізувати цю функцію. Але для нас ця програма не є утилітарною в класичному розумінні. Це художній інструмент, і в результаті витвір мистецтва – додаток для постлюдської епохи", – зазначив один з розробників, відомий під псевдонімом Damjanski.
Додаток Bye Bye Camera вже доступний для власників iOS-гаджетів у магазині App Store. Дата релізу Android-версії не оголошена.
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