OPPO показала смартфон з підекранною камерою на відео

Рік тому OPPO представила смартфон FindX, однією з фішок якого стала відсутність вирізів і отворів для селфі-модуля. Щоб максимально збільшити площу дисплея, компанія використовувала формфактор слайдер, щоб приховати об'єктив фронталки.

Сьогодні в мережі з'явилося перше зображення загадкового гаджета бренду з ще оригінальнішою конструкцією.

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Відомий мережевий інсайдер Мукул Шарма опублікував на своїй сторінці в Twitter новий тизер, що демонструє етапи "еволюції" модулів фронтальної камери гаджетів бренду.

When the other companies used to be too popular and Oppo was still a kid in the community, it had the flipping camera phone, something which is "a thing" in 2019. They came up with the Find X which made another bunch of innovative devices. And now, this is the new awesome.#oppo pic.twitter.com/VeHuB7sPKD — Mukul Sharma (@stufflistings) 24 червня 2019 р.

Останнім на екрані виникає неназваний смартфон, селфі-об'єктив якого розташований під поверхнею екрана. Раніше, за даними джерела, компанія зареєструвала торговельну марку Find Y – очікується, що новинка незабаром дебютує саме під цією назвою.

Технічні характеристики, дата релізу й очікувана ціна смартфона не оголошені.

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