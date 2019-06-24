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OPPO показала смартфон з підекранною камерою на відео

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Oppo Find Y можуть показати незабаром - фото 1
Oppo Find Y можуть показати незабаром

Рік тому OPPO представила смартфон FindX, однією з фішок якого стала відсутність вирізів і отворів для селфі-модуля. Щоб максимально збільшити площу дисплея, компанія використовувала формфактор слайдер, щоб приховати об'єктив фронталки.

Сьогодні в мережі з'явилося перше зображення загадкового гаджета бренду з ще оригінальнішою конструкцією.

І ще: Xiaomi відмовилась від двох найпопулярніших лінійок смартфонів

Відомий мережевий інсайдер Мукул Шарма опублікував на своїй сторінці в Twitter новий тизер, що демонструє етапи "еволюції" модулів фронтальної камери гаджетів бренду.

Останнім на екрані виникає неназваний смартфон, селфі-об'єктив якого розташований під поверхнею екрана. Раніше, за даними джерела, компанія зареєструвала торговельну марку Find Y – очікується, що новинка незабаром дебютує саме під цією назвою.

OPPO показала смартфон з підекранною камерою на відео - фото 336103

Технічні характеристики, дата релізу й очікувана ціна смартфона не оголошені.

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Джерело: Twitter
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