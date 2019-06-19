У головного "винищувача" смартфонів з'явився серйозний конкурент: кумедне відео

Вихід практично кожного нового смартфона не залишається без уваги відомого техноблогера Зака ​​Нільсона. Автор YouTube-каналу JerryRigEverything перевіряє пристрої на міцність і надійність, виробивши свій унікальний і впізнаваний стиль подачі.

Схоже, що тепер у нього з'явився серйозний конкурент. Щоправда, грошей на реальні гаджети у новоспеченого блогера поки немає.

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Юний відеоблогер на ім'я Джеймі на своєму YouTube-каналі Little Tesla опублікував пародію на відео Зака ​​Нільсона. Він повторив всі ключові дії з оригінального огляду. Однак замість реального пристрою хлопчик самостійно зробив свій варіант Google Pixel з картону. Відзначимо, що вийшло вкрай схоже.

Для випробування міцності дисплея Джеймі зробив свій набір шкали Мооса, використавши замість еталонних мінералів підручні матеріали: пластик, дерево і метал.

До слова, відео не оминув увагою сам Зак ​​Нільсон: "Це приголомшливо. Твій набір шкали Мооса значно цікавіший за мій!" – написав Зак Нільсон юному блогеру.

Крім перевірки "пікселя" на міцність, Джеймі розібрав його, щоб замінити акумулятор. Хочеться звернути увагу на те, з якою точністю хлопець постарався відтворити смартфон всередині. Видно, що йому дійсно подобається робити щось своїми руками.

У минулому Джеймі вже розбирав саморобні телефони Nokia і грав на них у "змійку". Хочеться тільки побажати удачі молодому технолоблогеру.

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