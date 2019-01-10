Посівалки на Старий Новий рік 2019: найкращі засівалки для дітей

Зранку 14 січня, у перший день Старого Нового року та на свято Василя Великого, в Україні прийнято засівати дім зерном та розповідати при цьому вірші. До вашої уваги красиві українські посівалки для дітей та прикольні засівалки для дорослих!

Красиві засівалки передаються з покоління в покоління, тож ми повинні зберегти цю традицію та передати її дітям. І якщо щедрувати на Старий Новий рік 13 січня ходять тільки дівчата, то вже наступного дня посівати мають лише хлопці.

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Вважалося, якщо 14 січня першою поріг будинку переступить дівчина, – це недобрий знак. Саме хлопчик має першим увійти до оселі та впустити у дім щастя, радість і мир. Нині ж посівають всі! Пропонуємо вам разом з дітьми вивчити гарні посівалки для хлопчиків і дівчаток на українській мові!

Українські посівалки для дітей

Короткі засівалки ДЛЯ Маленьких діток 2-3 РОКІВ

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще, ніж торік!

***

Сію-сію-посіваю,

З Новим Роком вас вітаю,

Відкривайте сундучок

Та давайте п'ятачок!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Не на рік і не на два,

А на многії літа!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Щоб було у вас і в стіжку,

І в мішку, і в коморі, і в оборі,

В ложці, в мисці, і в колисці!

***

Сію, сію посіваю

З Новим роком вас вітаю

З Новим роком й з Васильком

Дайте гроші з кошильком.

***

Сійся-родися, жито, пшениця,

Всяка пашниця:

Зісподу корениста, зверху колосиста.

Будьте зі святом здорові,

З Новим роком та Різдвом Христовим!

***

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті –

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку –

З новим щастям, з Новим роком!

Новорічна посівалка на 14 січня:

дитячі сіянки для дошкільнят (3, 4 і 5 років)

Сію, сію посіваю

З Новим Роком вас вітаю!

Я маленький сівачок

Дайте грошей в кулачок

Не давайте копійки,

Бо подерті кишеньки

А давайте паперові

Будьте люди гонорові!

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю

На щастя, на здоров'я, на Новий рік!

Щоб краще родило, як уторік.

Жито, пшениця, горох, сочевиця

Коноплі до стелі, а льон по коліна

Щоб вас, хрещених, голова не боліла!

***

Сію-засіваю зерня на паркет,

Щоб розквітла доля, як троянд букет!

Сію-засіваю я на килими,

Щоб в душі і серці не було зими!

Сію-засіваю зерня на підлогу,

Щоб була легкою вам життя дорога!

***

Сиплю на вас жито,

щоб довго вам жити

Ще й пшеницю яру,

щоб горя не знали

Сиплю на вас просо,

щоб мирно жилося

Сиплю й овес,

щоб вами гордився рід увесь!

***

Сієм, вієм, засіваєм,

Зло добром ми задуваєм,

Щоб вам легко все вдавалось,

Ясне сонечко всміхалось,

Щоб завжди у вас на полі

Врожаю було доволі.

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Щоб ви Пане Господарю,

були такі чисті,

як наші святки Пречисті.

Щоб були такі красні,

як наше сонце ясне!

Щоб були такі величні,

як наш хліб пшеничний!

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч з півміха!

Гарна українська посівалка для хлопчика:

Посівання ДЛЯ ДІТЕЙ 6 І 7 РОКІВ (1-2 клас)

Щедрик, щедрик, щедринець,

Ой, який я молодець!

Прийшов посипати, зернят забув взяти.

Маю у кишені гороху півжмені.

Сію, вію, посіваю узимі на літо.

Допоможи, Боже, щоб все було гоже:

І жито, й пшениця, і всяка пашниця.

З Новим роком будьте й мене не забудьте!

***

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

***

Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Горох, чечевиця,

І всяка пашниця,

Внизу корениста,

Зверху колосиста,

Щоб на майбутній рік

Було більше, ніж торік.

Щоб всього було доволі

І в коморі, і на полі.

***

Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті

Щоб добра було багато,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще ніж той рік.

***

Сієм вам від вашого порога,

Щоб завжди була вам щаслива дорога!

Сієм вам від вашого віконця,

Щоб завжди сіяло яскраво сонце!

Сієм вам по всій оселі,

Щоб завжди ви були в ній веселі!

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим Роком вас вітаєм!

***

Сію, сію, засіваю!

На добро я уповаю!

Ось пшеничка і пшоно,

Щоб кохання тут цвіло!

Ось горох і чечевиця,

Щоб всміхались ваші лиця.

Гречки, ячки вам і рису,

Рік Новий щоб не барився,

А приніс у вашу хату

Все, що можна лиш бажати!

***

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

Посівання ДЛЯ ДІТЕЙ 8, 9, 10 РОКІВ (3-5 КЛАС)

Сію, сію, посіваю,

Щастя-долі вам бажаю!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м'ясо,

і млинці, і пиріжки,

і пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

і щасливі, і веселі!

***

Сію-сію, посіваю.

З Новим роком вас вітаю.

Хай завжди вам щастя ллється,

Хай добро в сім'ї ведеться,

Хай здоров'я з вами буде,

Хай родина не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Щоб весело і щасливо

Провели Йорданські Свята!

***

Віншую вам нині, усі добрі люди,

Нехай Божа поміч завжди з вами буде.

Нехай тої днини, кожної години,

Бог благословить, біда хай загине.

Хай у вас все родить, жито і пшениця,

І всякеє збіжжя і всяка пашниця,

Зичу вам щастя і многая літ!

І вашій хатині, і вашій родині!

І всіх хто є в хатці, і всій Україні!

Христос ся рождає!

***

Сію, сію, посіваю

В рік Свині я вам бажаю,

Щоб ви жили й не тужили

Україну щоб любили.

Щоб весела коляда

Радість в хату принесла,

Діточки щоб підростали

І батьків не забували.

Щастя, доля щоб була

І грошей щоб принесла

Христос народився!

***

Сійся-родися жито пшениця,

На щастя, на здоров'я, на Новий рік,

Щоб Вам вродило, краще ніж вторік.

У полі зерном, у дома добром,

В печі пирогами, на столі хлібами,

Хай буде Ваша хата, радістю багата,

Хай славиться добром, медом, пивом і вином,

Хорошими пирогами та щасливими піснями!

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Всім здоров’я неодмінно,

Щоби наша Україна

День новий стрічала в мирі,

Щоб дитячі жарти щирі

Звеселяли вашу хату,

Щоб грошей було багато.

Щоб із того й ми щось мали –

І до хліба, і до сала…

***

Рано-вранці до схід сонця

Стукнув Ангел у віконце.

Він прийшов мені сказати,

Щоби Вам повінчувати.

Щоб були Ви всі здорові,

Врожаї збирали нові,

Кукурудзу, просо

На багату осінь,

Щоб були Ви гарні, пишні,

Як весною вишні.

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Не на рік, не на два,

А на многії літа!

***

Нас послав Святий Василь

Засівати в заметіль

Й особливий дав наказ,

Щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

"На кохання сієм мак,

Сієм жито на добро,

А для сміху ось пшоно,

На здоров'я вам овес,

Щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

Сієм вам пшеницю-хліб!"

Сієм, сієм, засіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

***

Сію, сію, посіваю!

З новим роком Вас вітаю!

На щастя, на здоров'я та на той Новий рік,

Ледве я торбу до вас приволік.

А в тій торбинці місяць ясненький,

Щоб на вашому столі був хлібець біленький.

А в тій торбинці яснії зорі,

Щоб вам родило жито у полі.

А в тій торбинці листячко з дуба,

Щоб була здорова родинонька люба!

В в тій торбинці вітер-вітрило,

Щоб вам в Новім році добре ся жило!

З тієї торбинки все висипаю,

Але в торбинку покласти прохаю:

Кільце ковбаски, кавальчик сала,

Пампух, горішки, яблучок пару.

Можна покласти ще й меду горнятко,

Щоб віншування йшло ввесь рік гладко!

Будьте здорові, дідусю й бабусю,

На другий рік знов приволочуся!

З Новим роком! Христос ся рождає!

***

Сійся-родися жито, пшениця,

Хлібець насущний, всяка пашниця!

Пливло щоб добро і у стайні, й в комори,

Щоб хліба не бракло у вашому дворі!

Сійся-родися серед народу

Віра, Надія, Любов і Згода!

Щоб стояли люди в дні тривог і планів

Серце при серцю, плече при плечі.

Хай нашої єдності вороги лякаються,

А ми дружно скажемо: "Христос рождається!"

Прикольні посівалки на Старий Новий рік

Сію, вію, посіваю,

З Новим Роком Вас вітаю!

Щоб усі були здорові,

Щоб доїлися корови,

Щоб в хліву були телята,

Свині, гуси, сало, м'ясо,

І копченії ковбаси!

Щоб господар був дбайливий,

Не пиячив здуру,

Щоби діти не хворіли,

Добре неслись кури!

Щоб онуки щебетали милі та хороші,

А у жінки в гаманці завжди були гроші.

Щоб ніколи і ні в кого не боліла спина...

А мені за цю сівалку дайте щось в корзину!

Будьте завжди при здоров'ї, веселі, завзяті!

Щоб вареники в сметані завжди були в хаті.

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Зичу щастя, гаразди,

Щоб не було в вас біди!

Ані вітру на загаті,

Ані сварки в вашій хаті!

Щоби каші все готові

Їли діти все здорові!

Щоби вам була з них втіха,

А на мені – грошей півміха!

Сійся, родися

Жито-пшениця,

Та всяка пашниця!

Знизу коріниста,

Зверху колосиста,

А полі – мед з житом,

А у домі – все з добром!

Христос ся рождає!

***

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м’ясо,

І млинці, і пиріжки,

І пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

І щасливі, і веселі!

З старим Новим роком вас!

***

Сійся, родися, жито й пшениця,

Всяка пашниця,

Щоб не родився кукіль,

Не болів у вас мозіль,

Щоб не хворіли ніколи,

Від Миколи до Миколи

Щоб була мука смачна

І видно в сирині дні,

Що водилися у хаті

І безчубі, і чубаті,

Хай вас виростають бики і корови,

Цибулі як дулі, часник як бик, буряк як ходак...

Бажаємо господарю добробуту і втіхи,

Ну а грошей - аж три міхи!

З Новим роком!

***

Сію, сію, засіваю

З Новим роком Вас вітаю!

Щоб велося у господі,

У садочку й на городі.

Не було щоб суховіїв,

І щоб вітер тепло віяв.

Щоб цвіло все, не горіло,

І щоб діти не хворіли.

Щоб родили груші й вишні,

І щоб дочки заміж вийшли.

І щоб хлопці поженились,

Щоб всі в хаті помістились,

Всі були, як маків цвіт,

Щоб радів вам білий світ.

Сію, сію, засіваю,

З Новим роком всіх вітаю.

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим Роком Вас вітаю!

Щоб усі були здорові,

Щоб доїлися корови,

Щоб в хліву були телята,

Свині, гуси, сало, мясо,

І копченії ковбаси!

Щоб господар був дбайливий,

Не пиячив здуру,

Щоби діти не хворіли,

Добре неслись кури!

Щоб онуки щебетали милі та хороші,

А у жінки в гаманці завжди були гроші.

Щоб ніколи і ні в кого не боліла спина...

А мені за цю сівалку дайте щось в корзину!

Будьте завжди при здоров'ї, веселі, завзяті!

Щоб вареники в сметані завжди були в хаті.

Смішні новорічні сівалки для дорослих

Сію, сію, засіваю

Вашу хату не минаю.

З Новим Роком йду до хати,

щось Вам маю віншувати.

Щоб в достатку було сала

і свиня Вас не кусала.

Щоб мали маму і доброго тата,

щоб була Ваша хата на гроші багата.

Щоб чехи хати мурували,

італійці самотніх доглядали,

щоб поляки в Вас трави косили,

німці загрібали, а москалі зі стайні гній викидали.

Хай все це збувається,

з Новим Роком, Христос Рождається!

***

Щоб євро сховалось в коморі,

щоб сало рохкало у дворі.

У дворі стояв Феррарі,

в гаражі – Лексус, ще й парі.

В хаті – з мармуру камін,

і басейн, хоча б один!

І гідромасажер з джакузі,

і щоб Хеннесі бовталося в пузі,

і щастя вам не лізло боком...

Словом, всіх вас з Новим роком!

***

Зі Старим Новим роком я вітаю!

Більше грошей вам бажаю,

Пити тільки коньячок,

Цілувати – жіночок!

Добре всім повеселитись,

Під ялинку не звалитись!

***

У Старий Новий рік

Будьте дужі, як бик.

Щоб ви міряли гривні мискою,

А діточок своїх – колискою,

Щоб кожна жона цвіла, як весна,

А кожен чоловік, аби жив до ста!

Будьте веселі й багаті,

Як осінь на Прикарпатті,

Будьте такі здорові,

Як зима у Чорногорі.

***

Ми прийшли вас посівати,

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сіємо зерном,

Новий рік щоб був з добром.

Від їди щоб стіл ломився,

Білий хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Миру й щастя всім бажаєм.

Щоб і вдома, і на полі

Вам всього було доволі!

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