За співучасть: хакери Anonymous "поклали" урядові сайти Білорусі

Хакерська група Anonymous посприяла тому, щоб урядові білоруські портали не працювали. Команда програмістів відправила ключові сайти Білорусі в офлайн.

Не лише російські сайти опинились під прицілом хакерів Anonymous, які підтримують Україну у війні з окупантами. Основні урядові білоруські портали також зазнали атаки, адже Білорусь допомагає РФ знищувати українців. Про це розповів блогер Лоріан Сінаро на своєму профілі у Twitter.

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Масова атака з боку Anonymous проти уряду Білорусі за їхню співучасть у вторгненні в Україну. Усі їхні найбільші урядові веб-сайти знаходяться в режимі офлайн, – йдеться у повідомленні.

До переліку потрапили мінекономіки, мін'юст, міносвіти, мінзв'язку та інші урядові портали. У якості доказу Сінаро поділився скриншотами, де відповідні сайти недоступні з різних країн.

Як зауважують білоруські ЗМІ, чимало державних сайтів через постійні атаки було відімкнуто, а доступ до деяких є тільки для користувачів з Білорусі.

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