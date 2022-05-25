Anonymous оприлюднили дані російських хакерів

Російське угруповання Killnet тиждень тому оголосило війну Україні, деяким країнам ЄС та США за "підтримку нацизму і русофобію". А хакери Anonymous вже їх зламали та отримали дані.

Хакери Anonymous зламали електронну пошту учасників проросійського руху Killnet. Тепер у вільному доступі є дані російських кіберзлочинців.

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Прокремлівське угруповання Killnet – це російські кіберзлочинці, які вже встигли завдати ударів німецьким, італійським та молдавським офіційним сайтам. Вони погрожують атакувати ресурси інших європейських країн, які підтримують Україну.

Пошти й паролі російських хакерів можна знайти за ЦИМ посиланням.

Серед паролів цих проросійських хакерів є такі варіанти, що свідчать про їхнє легковажне ставлення до кібербезпеки: 1234567890Qq, qwertylox56778, Hacker69 тощо.

"Хакери з Anonymous зламали та оприлюднили список електронних листів і паролів, які використовували прокремлівські хакери Killnet, щоб дискредитувати їх і зірвати їх діяльність", – прокоментували Ананімуси.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked & released a list of emails and passwords used by the pro-Kremlin hackers Killnet, in order to discredit them and disrupt their activities.



Killnet's User Database: https://t.co/op93SB5KFG#OpRussia #SlavaUkraini #FckPutin pic.twitter.com/i6IU74JyK7 — Anonymous TV (@YourAnonTV) May 23, 2022

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