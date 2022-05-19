Хакери Anonymous зламали найбільший банк росії

Відомі та анонімні хакери атакували великий російський банк – Сбербанк. Про це вони повідомили на своїй сторінці у Твіттері.

Хакери Anonymous від початку повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала росія, воюють у лавах кібервійськ. На цей раз вони дійшли до Сбербанку.

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Anonymous сповістили мережу про те, що їм вдалося зламати російський банк Сбербанк, він є найбільшим банком росії та сходу Європи.

Це повідомлення у Твіттер-акаунті про чергову кібератаку схвалили користувачі з різних країн.

The #Anonymous collective hacked Sberbank, it is the largest bank in Russia and Eastern Europe. — Anonymous (@YourAnonOne) May 17, 2022

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