За склом: Белла Хадід знялася для глянцю

Розкішна модель Белла Хадід знялася для обкладинки нового випуску журналу Pop Magazine.

У мережі Instagram модель поділилася фото з бекстейджу, на яких вона позує всередині скляного ковпака, імітуючи витвір мистецтва.

"Це були одні з найкращих днів. Якщо придивитися уважно, можна побачити, як виступає моя зламана ліва кісточка", – прокоментувала знімки Хадід.

Белла Хадід знялася за склом

Над зйомкою працювала фотограф Шарлотта Уельс. Ідея перетворення моделі на живий експонат натхненна перформансом The Maybe актриси Тільди Свінтон. У 2013 році в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку відвідувачі спостерігали за актрисою, яка перебувала всередині скляної вітрини. Поруч із нею була табличка, на якій повідомляється: "Тільда Свінтон. Шотландка, народилася в 1960-му році. The Maybe 1995/2003. Живий художник, скло, сталь, матрац, подушка, постільна білизна, вода й окуляри".

