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Наталка Карпа стала поліцейською, а Сергій Бабкін – грузином
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
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Почнемо підбірку світлиною розкішної Соні Плакидюк – судді проекту "Топ-модель по-українськи". Вона вкотре нагадує своїм підписникам про те, що має надзвичайний смак і вміє поєднувати вбрання та аксесуари так, щоб від неї неможливо було відвести погляд.
Сергій і Сніжана Бабкіни поділилися кумедним селфі, яке одразу ж припало до душі прихильникам виконавця. До слова, Сергій запропонував своїм фанам придумати назву до цієї світлини. З-поміж коментарів виділимо "Бабкінідзе та Бабкіношвіллі" ;)
MamaRika показала, як виглядає справжній переїзд. Тепер ви будете знати, що не лише коти полюбляють сидіти в коробках.
Даша Астаф'єва показала, як вона відпочиває між зйомками. То вам не на курортах лежати. Співачка просто захотіла поспати, і вирішила вона це зробити в салоні автомобіля.
Оля Цибульська виклала легке фото до Дня Незалежності. Співачка також попросила своїх підписників, щоб вони написали в коментарях свої мрії. Не дивно, що більшість із них побажали миру нашій країні!
Ресторатор і новий ревізор Микола Тищенко поділився милим фото зі своїм синочком Давидом. До слова, у тексті до публікації він закликав усіх починати з себе та дбати про все, що нас оточує.
Чарівна TARABAROVA опублікувала серію фото у вишиванці (гортайте її негайно). Як же ж їй личить :)
Юлія Саніна з THE HARDKISS опублікувала фото, яке одразу ж почали коментувати прихильники гурту. І це не дивно, адже Юлія запитала, чи варто публікувати більше своїх фото у профілі. Не дивно, що фанати чи не в один голос запевнили, що профіль потрібно регулярно наповнювати світлинами Саніної ;)
Леся Нікітюк поділилася кумедним бумерангом, на якому видно, що телеведуча вже готова до старту "Танців з зірками". Ви ж будете вболівати за Лесічку? ;)
Надя Дорофєєва жартома написала під спільним фото зі своїм чоловіком, що "добре, хоч під час зйомок бачимось". З почуттям гумору в цієї красуні, як завше, все добре.
Наталка Карпа стала поліцейською. Без паніки, це було зроблено лише для зйомок її нової відеороботи на композицію "Ти мій тип". До слова, прихильники зазначили, що їй дуже личить форма.
Аліна Астровська – нова ведуча "Орла і Решки" – показала, як виглядають 33 корови та одна теличка. Та й таке ;)
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