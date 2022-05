Європейська поетка свободи 2022: нею стала українська авторка

Міністерство культури та інформаційної політики оприлюднило інформацію, що українська авторка Маріанна Кіяновська здобула звання Європейської поетки свободи 2022 за збірку "Бабин Яр. Голосами".

European Poet of Freedom Literary Award of the City of Gdańsk – нагорода, яку вручають раз на два роки. Мета цієї відзнаки – популяризація поезії, яка торкається найважливіших тем і проблем сучасності, поширює цінність свободи та демонструє високу художню якість.

Цьогоріч церемонія нагородження відбудеться 10 червня в Шекспірівському театрі Ґданська в межах фестивалю European Poet of Freedom Festival, який триватиме з 9 по 11 червня.

Маріанна Кіяновська – авторка збірка поезій "Бабин Яр. Голосами", яка присвячена масовим розстрілам в урочищі Бабин Яр та вважається однією з перших книжок в українській літературі, що опрацьовує тему Голокосту. Авторка отримала Шевченківську премію в галузі літератури за 2020 рік.

