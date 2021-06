Євро-2020: у мережі представили офіційний плейлист збірної України з футболу

До старту Євро-2020 залишаються лічені дні. Тож не дивно, що у мережі з'являється все більше новин, пов'язаних з чемпіонатом з футболу. До вашої уваги офіційний плейлист збірної України з футболу до Євро-2020. Слухайте онлайн на Радіо MAXIMUM!

Капітани кожної збірної відповідали за формування плейлистів. Також їм допомагали головні діджеї роздягалень. Раніше до української підбірки входило 9 композицій, серед яких Lil Nas X, MORGENSHTERN, The Weekend та інші, пише Слух.

Утім, пізніше її оновили, прибравши російських виконавців, а також розширивши до 50 пісень. Утім, на жаль, жодної української або україномовної композиції у плейлисті збірної України нема. Задля справедливості варто зазначити, що пісня "Їхали козаки" гурту Тінь Сонця таки є в нашому плейлисті, але вона недоступна на стрімінгових сервісах.

Також відомо, що напередодні Євро-2020 вийшов офіційний плейлист футбольного чемпіонату. Над ним працював діджей Мартін Гарріксон.

Плейлист збірної України з футболу до Євро-2020 можна послухати на Apple Music, Spotify, а також Deezer.

А ще пропонуємо послухати плейлист до Євро-2020 від Мартіна Гаррікса. Він також записав гімн футбольного чемпіонату "We Are The People". Над треком з ним працювали Боно та Еджа з гурту U2.

Слухайте плейлист на Apple Music, Spotify та Deezer.

