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"Істерикою Росії задоволений": вибухова реакція мережі на обурення формою збірної України

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Реакція мережі на нову форму збірної України з футболу - фото 1
Реакція мережі на нову форму збірної України з футболу

На Євро-2020 національна збірна України з футболу виходитиме на поле у новій формі. Остання миттєво стала ТОП-темою для обговорення не лише у мережі, а й серед політиків. Воно й не дивно, адже з одного боку футболки можна побачити гасло "Слава Україні!", а з іншого – "Героям слава!".

Не менше галасу наробила карта України, зображена з анексованим Росією Кримом, а також окупованим сходом країни. Ясна річ, що для українців у цьому немає нічого дивного, адже Україна – єдина та неподільна. Але ж на Росії буквально палало від нової форми збірної України з футболу.

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Відразу ж зауважимо, що в УЄФА нову форму затвердили. Тож усі потуги росіян зійшли на пси. Але українці не були б українцями, якби не висміяли цю ситуацію в мережі. До вашої уваги реакція мережі на нову форму збірної України з футболу.

'Істерикою Росії задоволений': вибухова реакція мережі на обурення формою збірної України - фото 462583

Зауважимо, що у новій формі збірна України вийде на поле у рамках товариського матчу з Кіпром. Вболіваймо за наших. Слава Україні!

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