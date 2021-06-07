"Істерикою Росії задоволений": вибухова реакція мережі на обурення формою збірної України

На Євро-2020 національна збірна України з футболу виходитиме на поле у новій формі. Остання миттєво стала ТОП-темою для обговорення не лише у мережі, а й серед політиків. Воно й не дивно, адже з одного боку футболки можна побачити гасло "Слава Україні!", а з іншого – "Героям слава!".

Не менше галасу наробила карта України, зображена з анексованим Росією Кримом, а також окупованим сходом країни. Ясна річ, що для українців у цьому немає нічого дивного, адже Україна – єдина та неподільна. Але ж на Росії буквально палало від нової форми збірної України з футболу.

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Відразу ж зауважимо, що в УЄФА нову форму затвердили. Тож усі потуги росіян зійшли на пси. Але українці не були б українцями, якби не висміяли цю ситуацію в мережі. До вашої уваги реакція мережі на нову форму збірної України з футболу.

Збірна України зіграє в новій формі.



На ній є все, щоб мордорські ЗМІ назвали нас фошиздами: синьо-блакитна, тризуб, гасла "Слава Україні - Героям слава!", карта України з Кримом.



Вболіваємо за нашу збірну на Євро-2020! pic.twitter.com/ET0h2f2zWE — Вера Измайлова (@veraizmaylova41) June 7, 2021

Русні допекла оновлена форма української збірної.



Приємно) pic.twitter.com/YSvAbKj3fT — Sex Education (@nakhiba) June 6, 2021

Обычно я не коллекционирую футболки, но после того, как реагируют на новую футболку сборной Украины, я обязательно приобрету одну! Слава Украине! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) June 6, 2021

Збірна України з футболу презентувала форму, в якій виступатиме на «Євро-2020».



Як на мене - просто чудово!



Сподіваюсь і на якісну гру! pic.twitter.com/F2v9VPBiom — Назар Приходько (@nazareye) June 6, 2021

Збірна України з футболу презентувала нову форму



На цій формі все на місце.

І карта України включно з Кримом і Донбасом



І надписи Слава Україні - Героям Слава!



Істерикою Росії задоволений!Вірю - в них все вийде

Слава Україні! Слава нашим футболістам! pic.twitter.com/xuM0T9DXL0 — Roman Davydenko (@RomanDmitrich) June 6, 2021

I think it’s fun when Russia is annoyed https://t.co/4hT0lUYhaH — Finn (@FinnsburyFinn) June 7, 2021

Нам подобається нова форма. Слава Україні! #КримЦеУкраїна

Love the new look. Glory to Ukraine! #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/a6SOgsTvlz — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 7, 2021

Терміново! Андрій Шевченко дозаявив до складу збірної на Євро-2020 нападаючого Сергія Стерненка. Участь захисника Масі Найєма поки що під питанням. pic.twitter.com/zocAVTQCEn — andriy (@an_gry) June 7, 2021

Зауважимо, що у новій формі збірна України вийде на поле у рамках товариського матчу з Кіпром. Вболіваймо за наших. Слава Україні!

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