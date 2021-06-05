Олександр Зінченко і Влада Седан скоро стануть батьками: зворушливе фото

Ведуча Влада Зінченко (Седан) опублікувала в інстаграмі фотографію, де без зайвих коментарів повідомляє про свою вагітність. Зіркова пара українського футболу готується стати батьками!

Зокрема, на фото, яке з'явилося в мережі, футболіст зображений зі своєю вагітною дружиною Владою Седан.

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Відзначимо, що Зінченко одружився з українською журналісткою, телеведучою і моделлю Владою Седан в березні минулого року. Футболіст зробив пропозицію своїй дівчині на Олімпійському стадіоні в Києві. Саме на цій арені національна команда України перемогла збірну Португалії в матчі відбіркового етапу чемпіонату Європи-2020 і завоювала путівку на турнір.

У минулому сезоні АПЛ Олександр провів 20 матчів за Манчестер Сіті та допоміг команді Гвардіоли завоювати золото турніру. Зараз футболіст готується у таборі збірної України до поїздки на Євро.

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