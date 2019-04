Які iPhone точно не варто купувати в 2019 році

Хочете купити iPhone, але не знаєте який вибрати? Розповідаємо про неактуальні у 2019 році моделі iPhone і чому їх не варто купувати.

iPhone 6. 4,7-дюймовий iPhone 6 – один з найпопулярніших смартфонів Apple в світі. Але в 2019 році його придбання недоцільне.

В першу чергу, смартфон застарів за характеристиками. Модель працює під управлінням iOS 12, поступаючись за швидкістю багатьом новим Android-смартфонам. Через це користуватися iPhone 6 часто буде просто неприємно, навіть не дивлячись на те, що смартфон зовсім недавно куплений.

iPhone 6 Plus. З таких самих причин не варто придивлятися і до iPhone 6 Plus. За характеристиками і положенням в лінійці смартфонів Apple ця модель коштує на тому ж рівні, що і iPhone 6. iPhone 6 Plus може здаватися повільним вже через відносно короткий час після покупки, а камера в смартфоні сильно поступається камерам сучасних моделей.

iPhone 5s. У великих магазинах вже складно знайти iPhone 5s. Проте, в інтернеті про смартфон десятки тисяч запитів щодня. Причому багато людей хочуть саме новий iPhone 5s. Купувати iPhone 5s в 2019 році не рекомендують. Модель хоч і здається швидкою під управлінням iOS 12, але на тлі навіть того ж iPhone 6s вона неймовірно повільна.

