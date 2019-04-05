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iPhone SE 2 не буде: Apple готує абсолютно нову компактну модель

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Apple може випустити iPhone XE - фото 1
Apple може випустити iPhone XE / Antonio De Rosa

Компанія Apple представила компактний смартфон iPhone SE з 4-дюймовим дисплеєм ще у 2016 році. Відтоді iPhone регулярно оновлювався, але наступник у SE так і не з'являвся. Все має змінитися у цьому році – Apple готує до виходу iPhone XE – компактний пристрій нового покоління.

Джерело порталу PC-Tablet, тісно пов'язаного з заводом Foxconn в Індії, підтвердило, що у третьому кварталі 2019 року вийде новий ультракомпактний смартфон Apple, який раніше фігурував у слухах як iPhone SE 2.

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Назва iPhone XE вибрана не випадково. Літера "X" свідчить про перехід на новий сучасний дизайн з безрамковим екраном і "монобровою" зверху, як в актуальних моделей iPhone. Це підтверджує і джерело, яке повідомляє, що новинка отримає 4,8-дюймовий AMOLED-дисплей, а також датчик Face ID над ним.

Сканер відбитків пальців зникне, а от класичний алюмінієвий корпус залишиться. Основна камера, як і в iPhone XR, буде одна на 12 Мп з діафрагмою f / 1.8. Стосовно процесора даних нема, але з урахуванням системи розпізнавання обличчя можна припустити, що iPhone XE отримає A12 Bionic або навіть потужніший чип.

Восени покажуть iPhone XE - фото 319182
Восени покажуть iPhone XE

Смартфон вийде у кількох версіях з різним об'ємом вбудованої пам'яті за ціною від 600 до 800 доларів США. Швидше за все, його представлять восени.

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Джерело: PC tablet
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