Майбутній iPhone 11 показали на новому тизері: відео

У мережі був опублікований відеорендер, в якому показаний ймовірний дизайн майбутнього iPhone 11. Судячи по ролику, зовні гаджет буде відрізнятися досить істотно. Відео з'явилося на YouTube-каналі Concepts iPhone.

Як видно з відео, дизайн майбутнього смартфона може значно відрізнятися від попередніх моделей компанії Apple. Показаний в ролику гаджет має квадратний модуль камери, що розташований на задній панелі пристрою.

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При цьому обрамляє корпус iPhone металева рамка, подібна до тих, які мали iPhone 5 і iPhone SE. Зовнішній вигляд телефона у відео є дизайнерським баченням і справжній iPhone може істотно відрізнятися від нього.

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