Моделі 90-х: як змінилася британська секс-бомба Наомі Кемпбелл (18+)

Наомі Кемпбелл як і раніше знімається у відвертих фотосесіях / Celebrity Photos

Наомі Кемпбелл – одна з найвідоміших супермоделей світового рівня. Їй заздрили, її обожнювали, нею захоплювалися. Пропонуємо вам подивитися, як змінилася Чорна Пантера і як вона виглядає зараз у свої 48 років.

Усі дитячі роки Наомі була під опікою няні. Її мама багато гастролювала, адже була балериною. Дочці передалися гнучкість і пластика матері. Так, у 7-річному віці юна танцівниця з'явилася в одному з кліпів легендарного Боба Марлі "Це любов?". А в 10 років Кемпбелл почала відвідувати балетну школу, вирішивши йти стопами мами.

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Своєю екзотичною зовнішністю одна з найкрасивіших моделей 90-х зобов'язана афро-ямайському корінню. Модельна ж кар'єра чорношкірої красуні почалася в 15 років після того, як в парку вона привернула увагу скаута модельного агентства. Дівчина дуже швидко стала популярною: чудова фігура, довгі ноги і шалений темперамент зробили її об'єктом пильної уваги преси.

Наомі у юності

Юна Наомі Кемпбелл

Юна Наомі Кемпбелл

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Найперша фотосесія відомої моделі відбулася ще в 1985 році, тоді молода Наомі Кемпбелл буквально підірвала світ моди, стала однією з найвідоміших манекенниць. Вона стала популярною завдяки тому, що була першою чорношкірою жінкою, яка потрапила на обкладинку відомого журналу ELLE. Після цього її розвиток кар'єри відбувався досить стрімко.

Фото з перших фотосесій Наомі

Одна з фотосесій Наомі

Наомі для GQ

Наомі Кемпбелл у яскравому образі

Наомі Кемпбелл у розкішному образі

У 1998-му Наомі написала книгу "Лебідь", яку доволі прохолодно оцінили критики. Зате прибуток від продажів пішов у фонд сомалійського Червоного Хреста. В цілому, топ-модель присвячує багато часу і сил благодійності: вона допомагає збирати гроші на будівництво дитячих садків в бідних країнах, співпрацює з Далай-ламою.

Я займаюся спортом, може, не так багато, як слід було б. Однак, я впевнена, що для здоров'я важливо мати не тільки здорове тіло, а й здоровий розум

Незважаючи на безліч романів, супермодель жодного разу не виходила заміж. Можливо, чоловіків відлякував її неврівноважений характер: Наомі неодноразово піднімала руку на прислугу і влаштовувала скандали в громадських місцях.

Наомі Кемпбелл і боксер Майк Тайсон

Наомі і Адам Клейтон

Vladimir Doronin & Naomi Campbell

Чорну Пантеру не раз заарештовували і викликали до суду за образи і застосування фізичної сили. Наразі на її рахунку романи з Майком Тайсоном, Робертом Де Ніро, басистом гурту U2 Адамом Клейтоном і російським мільярдером Владиславом Дороніним, з яким вона розлучилася навесні 2013 року.

Є у портфоліо моделі і такі пікантні знімки ню:

Одного разу ти розумієш, що необхідно переглянути своє життя. Я зробила це, переглянула свої погляди і стала лікуватися від неконтрольованого гніву і алкогольної залежності

Нещодавно зірка з'явилася на церемонії вручення Оскара в розкішному напівпрозорому платті до підлоги від Alexander McQueen з осінньої колекції 2016 року. Наряд був повністю розшитий бісером і прикрашений кольоровими візерунками у формі метеликів. Як бачимо, у свої роки Наомі квітне і пахне.

Наомі Кемпбелл на церемонії вручення Оскара 2019

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