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10 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
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Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. Починаємо із порноактриси!
Про усі тонкощі цієї гарячої професії розповіла порноактриса Ангеліна Дорошенкова, більше відома як Еллі Брілсен (Ally Breelsen), у відеоінтерв'ю каналу "Жиза". Скільки заробляють актори дорослого кіно? Чи можна зав'язати міцні стосунки із партнером по знімальному майданчику? Відповіді та ці та багато інших незручних запитань читай нижче.
І ще: Чому ранковий секс – найкращий і найкорисніший
За яким принципом вигадують псевдоніми?
Просто обираєш будь-яке ім'я. Але, головне – не твоє справжнє. Можна, якщо дуже хочеться і твоє, але не раджу :)
Хто і як вигадує вступні сцени, які ніхто не дивиться?
Інколи це імпровізація, а інколи вступна сцена – це цілий сценарій, який пишуть спеціально. У деяких великих корпораціях такі сцени знімають цілий день. Сам "процес" можна відзняти за годину-другу, а от підводку до нього...
Батьки знають?
Знають, і дуже давно. Я одразу попереджала, що хотіла спробувати себе в еротиці. А потім так вийшло, що це виявилося порно. Мені сподобалося і я вирішила продовжити.
Трудова книжка є?
Ні, трудової не маю. Зате у нас є модельні релізи. Було б прикольно, звісно, мати трудову книжку. Наприклад, в Європі все це доволі офіційно. Там навіть є спеціальні клініки, у яких порноактори здають аналізи і проходять перевірки.
Були стосунки із партнерами після зйомок?
Таке бувало. Але недовгі стосунки, десь місяць. Такий формат спілкування був для мене дуже комфортним: і на зйомках ви разом, і після зйомок – разом. Доволі зручно і цікаво.
Хто найкраща порноактриса?
Навіть не знаю. Їх дуже-дуже багато. Є ж навіть такі, не побоюся цього слова, великі порноактриси як Ліза Енн, яка зараз працює на радіо, на ТБ у США. Дуже багато є класних актрис. Не можу виділити якусь одну.
Довідка потрібна?
Звісно. Ми здаємо тести кожні три тижні.
Розкажеш дітям, ким працювала?
Ну, мені доведеться це сказати рано чи пізно. А чому ні? Всі ж батьки у якійсь момент розповідають дітям, що таке секс. А в моєму випадку секс може бути ще й роботою, професією. Я розповім своїм дітям про секс одразу з усіх аспектів цього питання. Вони в мене будуть повністю підковані.
Що тебе збуджує?
Якщо чесно, все. Побачу якусь гарну дівчину або хлопця і розумію, що я його або її хочу.
Скільки може заробляти порноактриса?
Якщо робити порно чисто у своє задоволення, то можна взагалі заробити нуль. Якщо ж ти знімаєш для себе, а потім викладаєш у PornHub – то можна дуже багато заробити. Зараз усе монетизується і продається. Можна продавати свої фото, відео, словом, робити все, що тобі заманеться. І таким чином заробляти мільярди.
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