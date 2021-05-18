50-річна супермодель Наомі Кемпбелл уперше стала матір'ю

Сексуальна 50-річна супермодель Наомі Кемпбелл уперше стала матір'ю. Перше фото дитини вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Стать дитини Наомі поки не розкрила. На знімку зображені ніжки новонародженого немовляти у руках моделі.

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"Прекрасне, маленьке благословення вибрало мене своєю мамою, і для мене велика честь, що ця крихітна душа з'явилася у моєму житті. У мене немає слів, щоб описати все те життя, яким я поділюся з моїм ангелом. Немає любові більшої, ніж ця", – написала Наомі під фотографією.

З поповненням у сім'ї Наомі привітали Марк Джейкобс, Ріккардо Тіші і Донателла Версаче, головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфулл, актриси Зої Салдана і Софі Тернер, співачка Ріта Ора, моделі Єва Герцигова, Хелена Крістенсен, Адут Акеч і багато інших.

Нагадаємо, раніше Наомі Кемпбелл знялася у пікантній фотосесії у купальнику. Вона стала однією з чотирьох супермоделей, які позували для альтернативних обкладинок номера V Magazine.

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