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Як війна принесла новий жаргон та неологізми в мовлення українців
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Мова динамічна. Разом з війною вона прогресує, змінюється, тому у нашому щоденному мовленню з'являються нові слова, зокрема військового жаргону. Дивіться найпопулярніші неологізми російсько-української війни.
Російське вторгнення в Україну спричинило новий сплеск словотвору, пише Радіо Максимум з посиланням на РБК-Україна.
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Військовий жаргон
Характерні для військовослужбовців слова і раніше проникали до "цивільної мови", але особливо активно – у моменти загострення конфліктів. Так було й у 2014 році, коли з'явилися "сепари", "ватники" та "кіборги", так сталося і після 24 лютого 2022 року.
За минулий рік у мові закріпилася низка термінів, у тому числі тих, які з'явилися ще з часів радянсько-афганської війни. Наприклад, "200" і "300" означають загиблих і поранених, як і слова "двохсотий" і "трьохсотий". Відповідно, дієслова "задвохсотити" та "затрьохсотити" – ліквідувати або поранити. Примітно, що щодо російських військових також використовуються зневажливі терміни "п'ятисотий" (відмовник або дезертир) та "аватар" (той, що зловживає алкоголем).
Також часто вживаються такі слова:
- арта – артилерія, артилеристи
- бандеромобіль – авто для ЗСУ, як правило, доопрацьоване волонтерами
- байрактарити, енлоїти, джавелінити, стінгерити та хаймарсити – знищувати супротивника залежно від озброєння
- дискотека – бойові дії
- зеленка – кущі, чагарники, лісиста місцевість
- лєнточка – колона військової техніки
- мамкувати – не виконувати простих дій для збереження життя
- мінус (виходи) – снаряди, які запускають у напрямку противника
- мінусувати – ліквідувати ворога
- мопед – іранський дрон-камікадзе
- приліт, прихід та смс-ка – влучання ворожої ракети чи снаряда
- піксель або цифра – українська військова форма
- привид Києва – збиральний образ українських пілотів
- передок – лінія фронту
- пташка – безпілотний літальний апарат
Зневага до ворога
Логічно, що в умовах війни з'являються нові слова, якими українці висловлюють своє ставлення до противника. Наприклад, Російську Федерацію часто називають "мордором" або "оркостаном", а ворожу армію –"орками". Останнім терміном росіян ототожнюють із вигаданою расою варварів, яка мала тваринні риси. У масовій культурі ці слова набули поширення завдяки всесвіту "Володаря перснів" англійського письменника Дж Р.Р. Толкіна.
Також росіян зневажливо називати "руснею", "рашистами" та "чмонями". Останнє виникло як висміювання екіпірування ворога та пов'язане з полоненим уродженцем Горлівки (Донецька область) Андрієм Рязанцевим. І використовується для нівелювання іміджу солдата нібито "другої армії світу". А неологізм "чмобік" підкреслює погану підготовку мобілізованих росіян, пише РБК-Україна.
Окремим предметом бурхливого зростання кількості військових неологізмів стала російська пропаганда. Зокрема, вирази "негативне спливання", "негативне зростання" означають втрати, які росія намагається приховати або подати як перемогу.
Інші слова, що часто використовуються:
- аналоговнєт – нібито унікальна розробка, яка насправді не працює
- адінарот (один народ) – глузування з російського наративу, що виправдовує знищення України як держави
- бавовна – вибух на підконтрольній росіянам території. Термін пов'язаний з використанням слова "хлопок" у російських ЗМІ
- бавовнятко – міфічне звірятко, яке влаштовує бавовну на базах, складах та інших об'єктах противника
- база і базувати – позитивна оцінка чогось, антиросійська заява
- затридні – нереальні обіцянки, плани росіян щодо перемог у запланований термін
- рашка, расея, кацапія – зневажлива назва Російської Федерації
- "привези унітаз" – мем, що означає мародерство російських військових
Неологізми з народних мемів
Назва села Чорнобаївка закріпилася у мові після численних атак Збройних сил України по захопленому під Херсоном аеродрому. На ньому окупанти розміщували свої сили та техніку і постійно потрапляли під нищівні удари.
Зокрема, слово "чорнобаїти" стало синонімом фразеологізму "наступати на граблі", тобто знову і знову вчиняти безглузді дії, які мають болючі наслідки. Туди ж слід віднести "день Чорнобаївки" (як день бабака), "ефект Чорнобаївки" та "Чорнобаївський трикутник" (за аналогією з Бермудським трикутником).
Міцно узвичаївся і мем про "російський воєнний корабель". На початку війни російські моряки вимагали від українців на острові Зміїний здатися, на що прикордонник Роман Грибов відповів: "російський військовий корабель, йди на х*й!". Ця фраза стала символом спротиву, який означає зневагу до ворога та сміливість протистояти злу. Відповідно, популярність набув вираз "послати слідом за російським воєнним кораблем".
До речі, Радіо Максимум писало: Слово року – "російський військовий корабель, йди на х*й"
Інші популярні меми:
- бандерівський смузі – українська назва "коктейлю Молотова"
- бойові одеські мідії (бойові комарі) – мем, який з'явився у відповідь на російський наратив про нібито біологічну зброю
- ірпінський штам – мем, що означає загибель російського військового; пов'язаний із назвою міста Ірпінь під Києвом, окупація якого спричинила гуманітарну катастрофу
- тракторні війська – несподівана дієва допомога; участь мирних українців у відбитті російської агресії у різний спосіб
- соняшники – мем на адресу ворога з побажанням насипати в кишеню насіння, щоб загинути, удобрити українську землю і перетворитися на родючий ґрунт
Політичні неологізми
Окремо варто зупинитися на військових неологізмах, пов'язаних із політикою та конкретними політиками. Зокрема, ідеологічні засади та дії політичного режиму росії прийнято називати "рашизмом". Він поєднує політику москви як спадкоємиці всіх періодів російської історії великодержавного шовінізму та один із сучасних різновидів фашизму.
Сюди ж відноситься й іронічний вираз "руzzкій мир" у відповідь на поширений наратив, призначений для виправдання нападу на Україну. А поєднання прізвищ "путін" та "гітлер" у неологізмі "путлер" показує ставлення українців до російського диктатора.
Зазначимо, кілька нових слів та виразів пов'язані і з конкретними політиками:
- макронити – демонструвати стурбований вигляд, але нічого не робити по суті. Пов'язано із французьким президентом Еммануелем Макроном, який на перших етапах війни запам'ятався не так реальною допомогою, як фото з Єлисейського палацу із заклопотаним обличчям. Також це слово може означати безглузді дзвінки по телефону
- валяти шольца – постійно обіцяти, але реально нічим не допомагати. Пов'язано з нерішучістю німецького канцлера Олафа Шольца, через яку постачання багатьох озброєнь для України відбуваються не так оперативно, як того хоче Київ
- шойгунити – запевняти в тому, що все нібито йде за планом. Пов'язано з міністром оборони росії Сергієм Шойгу
- кадирити – видавати бажане за дійсне. Глава Чечні Рамзан Кадиров раніше неодноразово вирізнявся амбітними заявами про захоплення України, а також викладав у мережу ролики з уявними боями.
Щодо української політики, то з колишнім радником Офісу президента Олексієм Арестовичем пов'язаний неологізм "арестовити" – заспокоювати, "арестовлення" – залишити заспокійливе повідомлення. Також вживається вислів "Арестович проти ночі" ("Релаксович") у значенні говорити в манері, яка знімає тривогу.
Від нього також пішов мем "2-3 тижні", який застосовується, щоб підкреслити вкрай сумнівний прогноз.
Поява військових неологізмів говорить як про багатство української мови, так і про інтелектуальну дотепність українців, котрі в умовах війни намагаються підтримати високий бойовий дух. Кожне нове слово відбиває волю до перемоги, гумор та здатність помічати деталі, а також є важливою складовою розвитку мови та країни загалом, йдеться у виданні.
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