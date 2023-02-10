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"Най хтос лиш слово скаже шє на діалект" – 15 гуцульських слів від запальної FIINKA
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Радіо Максимум продовжує вивчати та популяризувати діялект, як заповідає відома сучасна музична виконавиця у своїй пісні "Бий" словами "в нас купа свого лише вчитиси і вчити, аби єк було всьо направду відновити".
Гуцульський діялект, мабуть, найбільш пізнаваний в Україні, але точно не найзрозуміліший. Це говір галицько-буковинської групи південно-західного наріччя української мови, який розкинувся на карпатських схилах, але не тільки. Панує гуцульський діялект на східній частині Закарпаття, західній частині Чернівецької області та південно-західних районах Івано-Франківської області.
І ще: "А бодай тебе шляк трафив" не знати діалекту – 15 незвичних слів від Марії Матіос
"Шо вона говорить?" – гопцює середньостатистичний українець аж гай шумит, під запальну музику FIINKA, яка чарує, мов справжнісінька мольфарка, скрізь і кожного своєю ПРАВДИВОЮ гуцульською автентикою в сучасному контексті.
FIINKA родом із Івано-Франківська. Дівчина популяризує гуцульську культуру, тому всі її пісні на гуцульському діалекті. Її псевдонім Fiinka перекладається як похресниця. Також у артистки є YouTube-канал Ліжник TV, в якому вона іронізує на теми життя гуцулів. Але відома FIINKA в Україні тим, що брала участь у Нацвідборі Євробачення 2023.
Таже доста говорити, давайте вчити!
- Дгорі – догори
"А я хочу, шоб такий, як Довбуш в фольклорі, За такими у горби, дівчата, дгорі-дгорі" (Довбуш)
- Кілько – скільки
"Плакали, втиралися, Тілько не здавалися. Кілько нам шє треба перебути?" (Плакали)
- Кортєчка – бажання, охота
"Болит серце і колотит, Йой, дівчєта, ся кортєчка не проходит" (Довбуш)
- Імити (ймити) – брати, зловити
"Раз такий мене імив. Коло мої хати. Вусами заскобитав. Та й став цілювати" (Довбуш)
- Кавальчик – шматок
"В своїй хайті, там де всі люди свої, Ми пірвемо, за свій кавальчик землі" (Плакали)
- Легонько – легко, без напруження
"А я собі заспіваю, а я собі свисну, Я москалика й за горло легонько потисну!" (Бий)
- Підоймити – підняти
"А коли калину підоймемо, Так шоб вже ніхто не похилив, Ми си так подивимо на небо, Як ніхто ще в світі не дивив" (Плакали)
- Конче – неодмінно, обов'язково
"А то не конче і рушницю в хаті мати, По всіх фронтах даєм москалю си просрати!" (Бий)
- Вбиратисі – вдягатися
"Ввечері пісне, Зранє вже мнємне, Ліпше не вбиратисі, На празники в тісне" (Колєда)
- Студінь – сильний холод, мороз
"Колєд колєд колєда То шо студінь не біда І від хати тай до хати Будем ми усі свєта колєдувати" (Колєда)
- Затикати – замовкати, примушувати замовчати
"Ой, кувала зозулица, Та, шо я казала. Вона цілу ніч до рані Си не затикала" (Ватра вогень)
- Флєшка (флєщина) – пляшка
"Йдем до баби бо то свєте, і кума мене в гості жде. Під паху я флешку беру, чуєш я до тебе йду маю нову колєду" (Колєда) або "А як встанеш рано далі долати вершину, То дадуть з собов в дорогу їсти щей флєщину" (Гуцулія рулит)
- Бахурі – хлопці, залицяльники
"І зачєли писатися аж до зорі, Хоч під вікна кричали мені бахурі" (Цілюватись)
- Заря – перша або остання зірка на небі, зоря
"Кує мені зозулица вилітає в зарю, Тай дякуєм за прийманнє цему господарю" (Коляда)
- Бигме (бігме) – вигук, уживається для підтвердження чого-небудь або запевнення в чомусь
"Шєм не чула би зозуля Вміла говорити. Та бигме вам кажу, навіть, хтіла її ймити" (Ватра вогень)
Матеріал підготувала Тетяна Жидак
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