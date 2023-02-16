Які секс-товари купують українці – дослідження від LoveSpace

Простір сексуальних знань і товарів Lovespace проаналізував за регіонами, які секс-товари українці найчастіше купували за 2022 рік. Для кращого розуміння статистики дані секс-товарів порівняли з пляшками Львівського Різдвяного та вагонами Укрзалізниці.

В якому українському місті купили найбільше флогерів, а в якому найбільше анальних пробок з хвостиком, відповідь на це питання знайшов простір LoveSpace у своєму дослідженні "Статистика сексуальних уподобань українців протягом 2022 року".

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Головною ідеєю є те, що в українців насправді все нормально з сексом, стверджує команда 18+.

Ми в LOVESPACE продали 29 секс-машин протягом 2022 року, а це майже три вагони Укрзалізниці! Ну, якщо в одному купе подорожує 1 секс-машина", – пишуть у дослідженні.

Отже, українці купили 2061 метр вібраторів, якщо скласти їх в один ряд (це називають "цілісінькою Говерлою цяцьок").

Ілюстрація: LoveSpace

Також українці витратили 17 літрів рідких вібраторів, що порівнюють із 34 пляшками пива "Львівського Різдвяного", а також випили 700 умовних "чашок еспресо" (еквівалент для оральних лубрикантів).

Ілюстрація: LoveSpace

Також LoveSpace здійснили дослідження за регіонами

Анальні лубриканти й корки з хвостиком найчастіше купували в Києві й Ужгороді;

у Вінниці найчастіше замовляли віброкулі

у Харкові – "кролики"

у Києві – вакуумні секс-іграшки

у Рівному – фалоімітатори

у Хмельницькому – мастурбатори

"Колисками БДСМ і рольових ігор" укладачі "мапи кохання" називають Івано-Франківськ і Полтаву, де найчастіше замовляли чокери, "шльопалки", флогери й костюми для рольових ігор,

"Столицею оральних пестощів" став Львів, а масажу – Дніпро.

Одесу називають найбільш здоровим містом, бо туди найчастіше відправляли масажери простати й вагінальні кульки.

Ілюстрація: LoveSpace

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