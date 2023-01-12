Слово року – "російський військовий корабель, йди на х*й"

За версією словника "Мислово" словом 2022 року стала фраза українського захисника острова Зміїний російському окупанту.

Популярний вислів "рускій воєнний корабль, йди на х*й" на початку повномасштабного вторгнення росії до України став справжнім символом спротиву українського народу. Смілива категорична відповідь нашого захисника російському агресору об'єднала громадян у боротьбі за захист своєї країни.

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Висвітлення цієї події потрапило до публікацій таких видань, як "Reuters", "Guardian" та інших, отримала переклад "Russian warship, go f*uck yourself" і стала міжнародним мемом.

Згодом, 12 квітня, Укрпошта представила і ввела в обіг перші воєнні марки з надписом "Русскій воєнний корабль, іді...!" Легендарні марки розкупили миттєво. Згодом Укрпошта оприлюднила другу серію марок, тільки вже без корабля, який успішно потопили ЗСУ.

"Усе почалося з фрази "Русскій воєнний корабль, іді …!", а закінчилося тим, що він справді пішов. Тож наступний аркуш матиме логічну назву – "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!", – йдеться у Фейсбуці Укрпошти.

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