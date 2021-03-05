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Як підготувати автомобіль до весни: чек-лист з 10-ти обов'язкових пунктів
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Зима закінчується і після неї зазвичай залишається безліч питань, які необхідно вирішити, щоб у автомобіля не було важких наслідків. Від цього залежить подальша цілісність машини і вартість всіх майбутніх ремонтів. Розповідаємо, на що варто звернути особливу увагу перед початком весняного сезону.
Навіщо потрібна підготовка авто до весни?
Машина може багато що пробачити своєму власнику, але тільки не байдужість. Навіть в ідеальних умовах механізми зношуються з часом, а взимку ситуація ускладнюється.
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- Пісок з сіллю. Це смертельна суміш для будь-якого механізму. Навіть найнадійніший захист не дає 100% гарантії того, що автомобілю не завдається шкоди.
- Волога. Мокрий сніг, сльота на дорозі, бризки з-під коліс завдають шкоди кузову, днищу, склу, фарам, двірникам та іншим елементам машини.
- Коливання температур. Якими б якісними були деталі зроблені із пластику, температурні перепади повільно, але впевнено роблять свою руйнівну справу.
Взимку під удар потрапляють найважливіші елементи автомобіля: підвіска, кузов і днище, колісні диски, гальмівна система та рульове управління.
Зовнішня підготовка машини до весни
Перевзуйся по сезону
Найочевидніша дія має кілька важливих нюансів. Не поспішай міняти шини, як тільки почне пригрівати сонечко і танути сніг. Нічні заморозки і різка зміна погоди можуть зіграти з тобою злий жарт, адже літні шини не призначені для експлуатації в умовах низьких температур. Гумова суміш будь-яких літніх шин твердне на холоді і не працює так, як треба. Так що навіть сухий на вигляд асфальт може виявитися небезпечним катком.
Перевір прогноз погоди на найближчі дні і плануй зміну шин, тільки якщо середньодобова температура підніметься вище позначки в +7°C, а вночі перестане падати до нуля.
Однак вартість зимової гуми набагато вища за літню, а шипи зношуються швидше при їзді по голому асфальту і склад зимових покришок зовсім не передбачений для активної експлуатації при плюсових температурах. Тому економні автовласники готові пару тижнів поїздити на громадському транспорті, щоб зберегти зимову гуму в хорошому стані якомога довше.
Почисть днище і кузов
За довгі місяці зими тут накопичилася не тільки дорожній бруд, але й агресивні хімічні речовини. Тому з приходом весни машині пряма дорога на автомийку, де її добре почистять і доведуть до ладу.
Якщо хочеш заощадити, бери з собою жорстку щітку, ефективний миючий засіб і приступай до мийки самостійно. Відмитий має бути не тільки кузов, але й днище, надколісні дуги і диски. Дочекайся повного висихання машини і перевір, чи немає дефектів лакофарбового покриття. Якщо побачиш сліди окислення, потрібно обов'язково обробити ці місця спеціальним засобом антикорозійного захисту.
Очисть скло і фари
Лобовому склу варто приділити особливу увагу, позаяк воно бере основний грязьовий "удар" на себе. За час зимової їзди скло покривається мікротріщинами, в яких накопичується бруд, сіль і хімічні реагенти. Якщо його добре не почистити, експлуатаційний ресурс швидко вичерпається. Для миття скла використовуй спеціальні засоби глибокого очищення. Вони згладять нерівності і на 100% приберуть забруднення з поверхонь.
Мити фари можна тими ж засобами, що й скло. Якщо фари виконані з сучасного полікарбонату, варто полірувати їх спеціальною сумішшю для усунення подряпин з автомобільного кузова.
Проведи ревізію щіток склоочисника
Через морози і активну експлуатацію під час снігопаду гума втрачає свої головні експлуатаційні характеристики. Якщо закралися хоч найменші сумніви з приводу якості щіток, заміни їх на нові – це недорого.
Наведи порядок в салоні
Насамперед варто добре помити килимки, на яких за зиму скупчилися бруд і сольові розводи. Потім – почисть саму підлогу. Щоб прибрати плями від солі, використовуй засіб для очищення килимів. Обов'язково промий дверцята і ущільнювач, а також перевір, чи немає іржі на елементах з металу. Після того як пропилососиш сидіння, добре просуши салон.
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Внутрішня підготовка автомобіля
Помий двигун
У цієї процедури є армія шанувальників, які рекомендують проводити мийку двигуна регулярно. Але також є й автовласники, які ставляться до цього вкрай негативно. Хай там що, але довірити цю справу варто тільки професіоналам. Якісна мийка прибере забруднення і патьоки масла, а невдала чистка може "вбити" мотор.
Поміняй мастило
Більшість автомобілістів використовують всесезонні мастила, але, якщо ти не належиш до таких водіїв, то заміни зимове масло. Якщо дорожиш своєю машиною, міняйте мастило через кожні 10-15 тисяч кілометрів. Не забудь також про зміну фільтрів.
Протестуй гальмівну систему
Гальмівна рідина поглинає вологу, тому за зиму вона накопичує в собі досить велику кількість води і її температура кипіння стає близько 100 градусів. В результаті у відповідальний момент машина може не загальмувати. Краще міняти рідину у гальмах двічі на рік.
Заряди акумулятор
У зимовий період акумулятор дуже навантажений і найчастіше виявляється незарядженим з настанням весни. У теплий сезон місткість акумулятора підвищується, розрядка відбувається не так інтенсивно, як під час морозів. Обов'язково перевір клеми, позаяк за зиму вони можуть окислюватися.
Промий паливний бак
Взимку волога активно конденсується і осідає в паливному баці, а збільшена кількість води призводить до поломок і накопичення забруднень. Якщо промивка не входить в найближчі плани – змініть паливний фільтр.
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