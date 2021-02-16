Потужний двигун, шипована гума та безпечна швидкість: ТОП 7 міфів про зимову їзду

Новачки і водії з досвідом завжди з трепетом чекають зими, адже їзда засніженими дорогами може підготувати чимало несподіваних проблем. Але всупереч всім особливостям зимового водіння, існують й міфи, які ми постараємося сьогодні зруйнувати й попередити автолюбителів про можливі неприємні ситуації.

Міф #1

У мене зимова шипована гума, тому мені не страшна будь-яка дорога.

Зимові шини, навіть з шипами, не їдуть правильно "за замовчуванням". У автомобіля на зимових покришках зчеплення з дорогою під час ожеледиці краще, але воно все ж менше, ніж при їзді по сухому асфальту. Шиповані шини дозволяють впевненіше почуватися на льоду і у снігу, але вони не суттєво зменшують гальмівний шлях. На додаток, на чистому асфальті гальмівний шлях авто на таких шинах може виявитися навіть більшим, ніж на літній резині.

Важливий момент. Різко загальмувавши на льоду, можна отримати удар в багажник від авто, яке не "перевзули" у шиповану резину.

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Міф #2

У моєї машини потужний двигун, тому я завжди зможу рушити.

Потужний двигун хоч і додає впевненості на дорозі у зимовий період, але не забувай і про те, що гальмівні колодки можуть примерзнути до барабана, коли ти залишаєш машину на ручнику. Цілком ймовірно, що і в цьому випадку потужності двигуна вистачить і колесо провернеться. Але якщо зруйнується лід тільки на колодках одного колеса, це не допоможе. На слизькій дорозі одне колесо буксуватиме, а друге так і залишиться примерзлим, оскільки диференціал перекине крутний момент саме на вільне колесо. А так легко можна пошкодити гальмівну систему.

Міф #3

У мене в машині ABS, ESP і безліч інших систем. Електроніка сама все зробить правильно.

Наявність в авто ABS, ESP та інших систем активної безпеки не скасовує дії основних законів фізики. Ці помічники лише зменшують вірогідність втрати контролю над автомобілем, але не гарантують безпечну їзду в будь-яких умовах і на будь-якій швидкості. Багато хто впевнений в тому, що антиблокувальна система гальм (ABS) скорочує гальмівний шлях автомобіля, але насправді це не завжди так. Вона, перш за все, забезпечує керованість під час гальмування на слизькій дорозі. А водій машини без ABS, який володіє навичками екстремального водіння, на слизькій дорозі може зупинитися швидше. Тому потрібно правильно вибирати дистанцію і швидкість руху, не дивлячись на наявність електронних помічників.

Міф #4

Моє авто оснащене замками з електроприводом. Вони ніколи не замерзають, тому запас часу на відігрівання мені не потрібен.

Насправді електропривод не гарантує вільного попадання вологи у тріщини та щілини. Бувають випадки, коли привід працює, але замерзає сам механізм замка. Тому цілком ймовірно, що доведеться відігрівати двері, щоб розтанув лід у механізмі.

Якщо ти помітив, що замок почав заїдати, машину потрібно поставити в теплий гараж і відігріти, потім зняти обшивку дверей і ретельно продути механізм повітрям під тиском. Після гарантованого видалення вологи механізм потрібно змастити спеціальним маслом.

Якщо не відкриваються водійські двері, спробуй відкрити пасажирські. Найчастіше замерзають замки з одного боку.

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Міф #5

Я завжди дотримуюся правила руху і їжджу з безпечною швидкістю та дистанцією.

Навіть сумлінне дотримання правил дорожнього руху не гарантує безпечної їзди, якщо не навчитися прогнозувати поведінку інших водіїв з урахуванням слизької дороги і обмеженого простору для маневрування (через замети). Іноді набагато простіше і безпечніше дати проїхати тому, у кого за правилами переваги немає, ніж витрачати час на оформлення ДТП і подальші спроби отримати відшкодування збитків.

Не забувай і про неформальні правила, допомагаючи колегам перелаштуватися з ряду в ряд або в'їхати в щільний потік. Адже через замерзлі вікна вони тебе можуть і не побачити.

Міф #6

Я їжджу повільно і акуратно, тому у ДТП потрапити не можу.

Якраз взимку дуже багато аварій відбувається на невеликих швидкостях. Найхарактернішими є зіткнення при паркуванні і маневруванні в обмеженому просторі. Особливо небезпечними стають двори, де дітвора створює крижані доріжки, і неочищені парковки, на яких автомобілі можуть просто зісковзувати убік при спробі зупинитися або рушити з місця.

Міф #7

У моєї машини передній привід, її не занесе в будь-якому випадку, а проїхати на ній можна усюди.

Передньопривідний автомобіль дійсно стійкіший на слизькій дорозі, але в разі його заносу або зносу стабілізувати таку машину складніше, ніж задньопривідну.

Прийоми стабілізації авто з переднім приводом істотно відрізняються від тих, до яких звикли водії, що довго їздили на задньопривідних. Мало того, деякі з таких прийомів тільки погіршують ситуацію. Тому незалежно від типу приводу, їзда в зимових умовах вимагає дотримання особливих запобіжних заходів. Різкі рухи кермом, гальмування або додавання газу можуть спровокувати занос і втрату керованості.

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