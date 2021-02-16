На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Потужний двигун, шипована гума та безпечна швидкість: ТОП 7 міфів про зимову їзду
-
- 4
Новачки і водії з досвідом завжди з трепетом чекають зими, адже їзда засніженими дорогами може підготувати чимало несподіваних проблем. Але всупереч всім особливостям зимового водіння, існують й міфи, які ми постараємося сьогодні зруйнувати й попередити автолюбителів про можливі неприємні ситуації.
Міф #1
У мене зимова шипована гума, тому мені не страшна будь-яка дорога.
Зимові шини, навіть з шипами, не їдуть правильно "за замовчуванням". У автомобіля на зимових покришках зчеплення з дорогою під час ожеледиці краще, але воно все ж менше, ніж при їзді по сухому асфальту. Шиповані шини дозволяють впевненіше почуватися на льоду і у снігу, але вони не суттєво зменшують гальмівний шлях. На додаток, на чистому асфальті гальмівний шлях авто на таких шинах може виявитися навіть більшим, ніж на літній резині.
Важливий момент. Різко загальмувавши на льоду, можна отримати удар в багажник від авто, яке не "перевзули" у шиповану резину.
Варто знати: 5 способів завести авто в мороз, про два з яких ти навіть й не здогадувався
Міф #2
У моєї машини потужний двигун, тому я завжди зможу рушити.
Потужний двигун хоч і додає впевненості на дорозі у зимовий період, але не забувай і про те, що гальмівні колодки можуть примерзнути до барабана, коли ти залишаєш машину на ручнику. Цілком ймовірно, що і в цьому випадку потужності двигуна вистачить і колесо провернеться. Але якщо зруйнується лід тільки на колодках одного колеса, це не допоможе. На слизькій дорозі одне колесо буксуватиме, а друге так і залишиться примерзлим, оскільки диференціал перекине крутний момент саме на вільне колесо. А так легко можна пошкодити гальмівну систему.
Міф #3
У мене в машині ABS, ESP і безліч інших систем. Електроніка сама все зробить правильно.
Наявність в авто ABS, ESP та інших систем активної безпеки не скасовує дії основних законів фізики. Ці помічники лише зменшують вірогідність втрати контролю над автомобілем, але не гарантують безпечну їзду в будь-яких умовах і на будь-якій швидкості. Багато хто впевнений в тому, що антиблокувальна система гальм (ABS) скорочує гальмівний шлях автомобіля, але насправді це не завжди так. Вона, перш за все, забезпечує керованість під час гальмування на слизькій дорозі. А водій машини без ABS, який володіє навичками екстремального водіння, на слизькій дорозі може зупинитися швидше. Тому потрібно правильно вибирати дистанцію і швидкість руху, не дивлячись на наявність електронних помічників.
Міф #4
Моє авто оснащене замками з електроприводом. Вони ніколи не замерзають, тому запас часу на відігрівання мені не потрібен.
Насправді електропривод не гарантує вільного попадання вологи у тріщини та щілини. Бувають випадки, коли привід працює, але замерзає сам механізм замка. Тому цілком ймовірно, що доведеться відігрівати двері, щоб розтанув лід у механізмі.
Якщо ти помітив, що замок почав заїдати, машину потрібно поставити в теплий гараж і відігріти, потім зняти обшивку дверей і ретельно продути механізм повітрям під тиском. Після гарантованого видалення вологи механізм потрібно змастити спеціальним маслом.
Якщо не відкриваються водійські двері, спробуй відкрити пасажирські. Найчастіше замерзають замки з одного боку.
І ще: Чи можна мити машину в мороз: усі ЗА та ПРОТИ
Міф #5
Я завжди дотримуюся правила руху і їжджу з безпечною швидкістю та дистанцією.
Навіть сумлінне дотримання правил дорожнього руху не гарантує безпечної їзди, якщо не навчитися прогнозувати поведінку інших водіїв з урахуванням слизької дороги і обмеженого простору для маневрування (через замети). Іноді набагато простіше і безпечніше дати проїхати тому, у кого за правилами переваги немає, ніж витрачати час на оформлення ДТП і подальші спроби отримати відшкодування збитків.
Не забувай і про неформальні правила, допомагаючи колегам перелаштуватися з ряду в ряд або в'їхати в щільний потік. Адже через замерзлі вікна вони тебе можуть і не побачити.
Міф #6
Я їжджу повільно і акуратно, тому у ДТП потрапити не можу.
Якраз взимку дуже багато аварій відбувається на невеликих швидкостях. Найхарактернішими є зіткнення при паркуванні і маневруванні в обмеженому просторі. Особливо небезпечними стають двори, де дітвора створює крижані доріжки, і неочищені парковки, на яких автомобілі можуть просто зісковзувати убік при спробі зупинитися або рушити з місця.
Міф #7
У моєї машини передній привід, її не занесе в будь-якому випадку, а проїхати на ній можна усюди.
Передньопривідний автомобіль дійсно стійкіший на слизькій дорозі, але в разі його заносу або зносу стабілізувати таку машину складніше, ніж задньопривідну.
Прийоми стабілізації авто з переднім приводом істотно відрізняються від тих, до яких звикли водії, що довго їздили на задньопривідних. Мало того, деякі з таких прийомів тільки погіршують ситуацію. Тому незалежно від типу приводу, їзда в зимових умовах вимагає дотримання особливих запобіжних заходів. Різкі рухи кермом, гальмування або додавання газу можуть спровокувати занос і втрату керованості.
Читай також: Як не буксувати в снігу: дієві поради екстремального водіння на слизькій дорозі
-
11:51Потужний двигун, шипована гума та безпечна швидкість: ТОП 7 міфів про зимову їзду
-
11:23Найвищий хмарочос на планеті підсвітили синьо-жовтими кольорами на честь України
-
10:52У Lego з'явився конструктор "Зоряної ночі" Ван Гога
-
10:2082-річна бабуся зареєструвала самотнього онука в Tinder
-
09:49В Іспанії випустили чай зі смаками різних сценаріїв апокаліпсису
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 лютого
-
08:50В Антарктиді "зацвів" сніг і став рожевим: фото
-
08:22Науковці виявили новий тип екстравертів, які дуже залежать від оточення
-
07:57Американець придумав оригінальний спосіб застовпити місце на парковці: епічні фото
-
07:32Як виглядає незвичайний салон нового електромобіля Hyundai
-
07:13Яку користь вам приносять різні види кави
- 15 лютого
-
21:47Дивіться, як машинки проходять гігантський трек Hot Wheels: запаморочливе відео
-
21:19Американець вкрав обручку своєї дівчини, щоб зробити пропозицію іншій
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:4016 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:20Руді найкращі в ліжку: сексуальна модель розгнівала фанатів (18+)
-
20:00Щаслива попри все 9, 10 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
19:52Amazon закриває один зі своїх популярних комедійних серіалів
-
19:42Китайський хлопчик розібрав перший смартфон Xiaomi: тепер це витвір мистецтва у рамці
-
19:23Спокусниця Леся Нікітюк показала, як відзначала День святого Валентина
-
19:12Курган – Квантовий Суржик: слухайте новий альбом виконавця
-
18:53Які речі у побуті заважають вам розбагатіти
-
18:4314-річний школяр встановив вражаючий рекорд у FIFA 21
-
18:25Названий бюджетний фрукт, який поліпшує роботу мозку
-
11:51Потужний двигун, шипована гума та безпечна швидкість: ТОП 7 міфів про зимову їзду
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 лютого
-
07:13Яку користь вам приносять різні види кави
- 15 лютого
-
20:20Руді найкращі в ліжку: сексуальна модель розгнівала фанатів (18+)
-
17:20Сіль для моря: дивіться трейлер української емоційної короткометражки про булінг
-
14:50Тест на особистість: виберіть перо на картинці
-
11:25Челендж з простою вправою поламав мережу: на це здатні лише дівчата (відео)
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 лютого
-
08:27Голос країни 11 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:19Погода в Україні на Стрітення: прогноз на 15 лютого
- 14 лютого
-
21:49Найкращі фільми, під які можна зайнятися сексом
-
18:55Дівчина тижня: розкута чемпіонка Кіра Джейн Естон, голі фото якої злили у мережу (18+)
-
15:55Закохані назавжди: ТОП 10 найміцніших зіркових пар
-
11:46Подарунок для книголюба: 5 варіантів, які прикрасять будь-яку книжкову полицю
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 лютого
-
08:20Романтичний сніданок на День святого Валентина 2021
- 13 лютого
-
21:51Звабливий ангел: модель Ана Чері вразила прозорою сукнею (відео 18+)
-
19:22ТОП 20 пісень, які українці шукали в Shazam у лютому
-
17:20Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:46Десерт до Дня святого Валентина: 5 найсмачніших варіантів
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 лютого
- 12 лютого
-
21:52Плейлист для сексу: 50 найкращих пісень для гарячої ночі
-
19:25Улюблені коктейлі Бонда, Лебовські, Поттера та інших: 10 рецептів чоловічих напоїв з кіно
-
16:22У фільмі та в мультфільмі: як виглядають діснеївські принцеси
-
13:45Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя