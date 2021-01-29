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Як правильно зупинитися на вимогу поліцейських, щоб не отримати штраф
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Навіть якщо тебе зупиняють співробітники патрульної поліції, не потрібно від несподіванки гальмувати де попало і як попало. Адже за порушення правил зупинки навіть на вимогу правоохоронців можна отримати штраф. Тому нагадуємо, яких правил дуже важливо дотримуватися.
Буває інколи, їдеш спокійно, дотримуючись усіх правил дорожнього руху, а тут раптово помічаєш, що коп показує на твою машину серед усіх інших і вказує на місце зупинки. Або ж червоні проблискові маячки патрульної машини позаду вимагають зупинитися. І у таких ситуаціях важливо не поспішати і зупинитися правильно.
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Так, згідно з ПДР України паркування на вимогу поліцейського здійснюється згідно з такими пунктами:
- п. 15.1. Зупинка і стоянка транспортних засобів на дорозі здійснюється у спеціально відведених місцях.
- п. 15.2. Якщо таких місць на ділянці немає, зупинка проводиться на правому узбіччі проїжджої частини, як можна правіше, щоб уникнути створення перешкод іншим учасникам руху.
Але це не означає, що можна зупинятися як завгодно. Така зупинка повинна бути здійснена з дотриманням певних вимог, при порушенні яких на водія може бути накладено штраф.
Як правильно зупинитися на вимогу поліції
- Перед з'їздом на узбіччя не забудь увімкнути покажчик повороту;
- Після зупинки потрібно увімкнути аварійку;
- Зупинитися можна лише у дозволеному місці (зокрема, заборонено зупинятися на пішохідних переходах і ближче як за 10 м від них, на перехрестях і ближче як за 10 м, ближче за 30 м від місць зупинки маршруток).
Яким способом копи можуть тебе зупинити
Нині зупинка автомобіля здійснюється поліцейським лише за допомогою:
- сигнального диска з червоним сигналом або руки, яка вказує на відповідну машину і подальше місце зупинки;
- увімкненого проблискового маячка синього і червоного або лише червоного кольору та (або) спеціального звукового сигналу;
- гучномовного пристрою;
- спеціального екрана, на якому зазначається вимога про зупинку авто.
А ось якщо поліцейський зупиняє тебе жезлом – маєш законне право його ігнорувати, адже у ПДР внесені зміни, згідно з якими жезл може використовуватися тільки для регулювання дорожнього руху.
10 законних підстав для зупинки автомобіля
- Порушення ПДР.
- Видимі ознаки несправності експлуатованого автомобіля.
- Є інформація про те, що авто, водій або пасажир причасні до скоєння ДТП, кримінального або адміністративного правопорушення.
- Авто перебуває в розшуку.
- Якщо водій або пасажири можуть мати інформацію про конкретне ДТП або правопорушення і можуть виступити свідками.
- Для залучення водія або пасажирів до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або працівникам поліції.
- Якщо вантаж, що перевозиться неправильно закріплений і становить небезпеку для учасників дорожнього руху.
- Якщо авто укомплектовано світловими або звуковими пристроями, не передбаченими порядком.
- Якщо є постанова про припинення або обмеження руху на цій ділянці дороги.
- Для перевірки автомобілів (євроблях), які зареєстровані в іншій країні.
Співробітник поліції зобов'язаний назвати посаду, спеціальне звання і прізвище, після чого чітко сформулювати причину зупинки. А також за запитом пред'явити службове посвідчення. Своєю чергою водій зобов'язаний пред'явити посвідчення із зазначенням категорії, що дозволяє управляти цим авто, реєстраційні документи на машину і страховий поліс.
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