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Гаражне зберігання – не завжди перевага: чому не варто тримати авто в гаражі взимку
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Багато водіїв вважають, що тримати автомобіль у гаражі – великий плюс, який обов'язково позначиться на ціні при продажі авто на вторинному ринку. І в чомусь вони мають рацію. Але є в гаражному зберіганні і загрози.
Так, взимку у гаражі машина не покривається льодом і снігом, які при парковці на вулиці потрібно зчищати, шкрябати щіткою і скребком по склу та кузову – значить, авто збережеться краще.
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А ще, коли продавець каже, що його машина гаражного зберігання – то це перше, що має викликати підозру у покупця. І справа тут не в тому, що вас можуть обманювати. Просто автомобіль, як і будь-який інший продукт, зберігає свій товарний вигляд в тому числі і при правильному зберіганні. А оскільки один гараж від іншого може кардинально відрізнятися, то й стан у автомобілів гаражного зберігання може бути різним.
У зимовий період автомобіль, як правило, ти заганяєш у гараж брудним і мокрим, з брилами льоду та снігу на бризковики і в колісних арках. Гарячий двигун починає розігрівати повітря в гаражі, завдяки чому вся ця снігова каша опиняється на підлозі. В результаті і без того вологе повітря стає ще вологішим. Утворюється конденсат, що осідає на стінах і стелі гаража і, звичайно ж, на автомобілі, який, до всього іншого, покритий отруйною плівкою реагентів. Все це – ідеальне середовище для утворення корозії.
А тому, коли тебе запевняють, що автомобіль зберігався лише у гаражі, варто уточнити, що це був за гараж, як у нього з вентиляцією і при будь-якій відповіді краще все ж ретельніше дослідити кузов та інші деталі машини.
При зберіганні ж автомобіля взимку на вулиці таких проблем не виникає. Правда, хтось завжди може запустити в нього яйце, вдарити ключкою, подряпати коляскою або ж впаде брила льоду.
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