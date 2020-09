Як би звучали сучасні хіти у стилі 80-х: ремікси популярних пісень

Популярна музика у стилі 80-х отримує не лише нове звучання, а й підкорює серця ще більшої кількості шанувальників. Заціни ці нетипові версії відомих сучасних пісень, які перенесуть тебе на кілька десятків років назад.

Популярна музика змінюється ледь не щороку, даруючи світові нових зірок. Але завжди знайдуть ті, хто скажуть: "раніше було краще". Тому підготували крутезні ремікси популярних сьогодні треків, які отримали традиційне звучання 80-х і 90-х.

Такими ще Леді Гагу, Дуа Ліпу, Брітні Спірс, Біллі Айліш та багатьох інших виконавців ви ще точно не чули. Інколи з перших нот важко здогадатись, що це сама та відома пісня.

Здається, так народжують нові улюбленці у плейлисті. Попереджаємо, що деякі пісні можуть викликати відчуття ностальгії навіть у тих, хто ще не народився у той час.

Dua Lipa – New Rules у стилі 80-х:

Britney Spears –Toxic у стилі 80-х:

Billie Eilish – Bad Guy у стилі 80-х:

Rihanna – Disturbia у стилі 80-х:

Justin Bieber – What Do You Mean у стилі 80-х:

Demi Lovato – Cool for the Summer у стилі 80-х:

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me у стилі 80-х:

Harry Styles – Adore You у стилі 80-х:

Harry Styles – Watermelon Sugar у стилі 80-х:

Post Malone – Circles у стилі 80-х:

Doja Cat – Say So у стилі 80-х:

Lady Gaga – Stupid Love у стилі 80-х:

Lil Nas X & Billy Ray Cyrus – Old Town Road у стилі 80-х:

Ariana Grande – THANK U NEXT у стилі 80-х:

Zedd – The Middle у стилі 80-х:

BLACKPINK – Kill This Love у стилі 80-х:

Justin Bieber – Yummy у стилі 80-х:

